Реконструкция: в Москве станция скорой помощи оказалась в дорожной блокаде

В Москве в результате благоустроительных работ оказалась заблокирована работа станции «скорой помощи». Фотографию сразу трех автомобилей «скорой», прочно застрявших на Брянской улице в районе Дорогомилово, опубликовало сообщество «Синие Ведерки» в «Фейсбуке». Причиной стала суженная до одной полосы дорога, за счет которой до невероятных размеров оказался расширен тротуар.

На Брянской улице, 11, находится подстанция «Скорой помощи» №4 Западного административного округа Москвы. О работах по сужению проезжей части до одной полосы 27 августа в группе «Синие Ведерки» сообщила житель Дорогомилово Елена Г. По ее словам, автомобили «скорой», везущие пациентов, по 40 минут не могут проехать к подстанции.

«Что с этим делать теперь не совсем понятно, потому что улица уже отурбанирована и там установлены монументальные гранитные царь-бордюры, которые явно никто передвигать не будет. Поэтому жителям этого района можно посоветовать только одно: не болеть, простите за цинизм. Как исправить ситуацию, мы не знаем», – говорится в сообщении.

Пользователи «Фейсбука» предрекают, что эта ситуация завершится трагедией, когда в стоящей на однополосной дороге «скорой» пациент умрет, не дождавшись помощи. «Эта станция скорой помощи, кроме Дорогомиловской заставы, обслуживает еще и половину Москвы в пределах Садового кольца (от Хамовников, Арбата до Патриарших прудов), село Фили со всеми деревеньками окрест (Мазилово, Давыдково) плюс такие сёла, как Волынское, Матвеевское, и часть уездного города Кунцево», – отметил в комментариях к записи Искандер К.

«Однополосная улица, на которой вечная пробка, и тротуары такой ширины, что на них можно парады устраивать. Зачем??? Откуда тут столько пешеходов?» – недоумевают москвичи.

После сегодняшнего сообщения в соцсетях пользователи решили направить обращения в прокуратуру и призвать отреагировать на происходящее руководство подстанции «скорой помощи». Правда, скептики уже предположили, что прокуратура никаких нарушений в сужении улицы не найдет, и выдаст москвичам отписку о том, что благоустройство проведено строго в соответствии с ранее утвержденным проектом – а сам проект проверять надзорное ведомство, скорее всего, откажется.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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