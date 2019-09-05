В Подмосковье рухнула пятиэтажка, есть пострадавшие

В Подмосковье в поселке Новая Шурма городского округа Сергиев Посад рухнуло здание. По информации регионального главка МЧС, есть пострадавшие.
Сообщение об обрушении поступило спасателям сегодня в 14:40. В поселке Новая Шурма рухнуло одно крыло заброшенного пятиэтажного кирпичного здания, где на его разборке трудились рабочие. Размер зоны обрушения оценивается примерно в 8х8 метров.
«Существует угроза повторных обрушений, – предупредили в МЧС. – Ожидается прибытие кинологических расчётов. По предварительным данным, есть пострадавшие».
В ведомстве уточнили, что объект не подключен к сетям энергоснабжения и не газифицирован.
Сейчас на месте работают 50 человек и 17 единиц техники.
Источник: сайт администрации Сергиева Посада
В администрации городского округа уточнили, что рухнувшее здание пансионата «Дружба» ранее принадлежало министерству приборостроения СССР. С 1995 учреждение прекратило работу. Здание давно заброшено. По предварительной информации, пострадало три человека.
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 05.09.19
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