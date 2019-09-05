Рухнувшая пятиэтажка в Подмосковье: организована доследственная проверка

Следственный комитет начал проверку обстоятельств обрушения здания в Подмосковье. На место выехала группа следователей отдела по городу Сергиев Посад регионального ГСУ СК России, сообщается на сайте ведомства.

«По предварительным данным, обрушение здания произошло при его демонтаже, под завалами могут находиться люди. Количество пострадавших уточняется», – отметили в пресс-службе СКР.

Официальных данных о судьбе пострадавших пока нет. Портал Аltgazeta.ru сообщает, что в районную больницу Сергиева Посада прилетел вертолёт санавиации.

В МЧС ранее предупредили о возможности дальнейшего обрушения здания.

Одно крыло заброшенного подмосковного пансионата «Дружба» рухнуло во время демонтажных работ. По предварительным данным, под завалами могут оставаться трое рабочих.

«24 ТВР» со ссылкой на очевидцев отмечает, что на разборе здания работали шесть человек, трое из них вышли на улицу на перекур. В это время произошло обрушение – трое рабочих пролетели вместе со всеми плитами перекрытий с пятого этажа на первый.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.09.19

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