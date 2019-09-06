Под завалами рухнувшей пятиэтажки в Подмосковье остаются три человека

В Подмосковье под завалами рухнувшей пятиэтажки до сих пор остаются три человека. Ночью спасательные службы обрушили уцелевшие части здания в поселке Новая Шурма и разобрали 170 кубических метров завалов.

«На 08:00 объем разобранных завалов составляет 170 куб. м», – сообщается на сайте ГУ МЧС Подмосковья. Ночью работы продолжались, территорию освещали с помощью световых мачт с прожекторами. На месте работают уже 171 человек и 49 единиц техники.

Вечером специалисты с помощью тросов и тяжелой техники обрушили оставшиеся элементы углового крыла дома, перекрытия 4 и 5 этажей здания. Обломки конструкций были сразу же убраны с места автогрейдером. Ранее в региональном ГУ МЧС сообщали, что ожидают прибытия кинологов с собаками для поиска троих пропавших рабочих. Однако на данный момент в официальном сообщении о результатах поисков не упоминается.

По информации «МК», под завалами погребены трое рабочих, которые трудились на демонтаже здания. Это 26-летний Евгений Одинцов, 40-летний Вадим Зинков и Николай Чернышов, которые в момент обрушения работали на 5 этаже. Договор на разбор здания был заключен с ИП «Яшутин», уточняет издание.

Между тем, по информации ЕГРЮЛ, единственный ИП Яшутин, зарегистрированный в Московской области, в марте этого года официально прекратил свою деятельность.

Пятиэтажное кирпичное здание бывшего пансионата «Дружба» обрушилось в поселке Новая Шурма Сергиево-Посадского городского округа днем 5 сентября.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.09.19

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