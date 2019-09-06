российское информационное агентство 18+

Интернету 25 лет

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 6 сентября 2019, 15:46 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

«Окунутся в нищету»: Собянин раскрыл ключевую «экономическую роль» Москвы

Фото пресс-службы мэра и правительства Москвы

Российская столица производит 20% ВВП страны, и без нее ближайшие регионы «окунутся в нищету». Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Москва, помимо того, что обеспечивает рабочими местами около 2 миллионов людей, приезжающих из Подмосковья и близлежащих городов, она еще (дает) 3,5 миллиона рабочих мест по всей стране за счет своей экономики», – обратил внимание Собянин.

«Если мы так не любим большой город, то давайте представим, что его нет. Тогда все близлежащий регионы окунутся в нищету, они сегодня 70% своей продукции поставляют в Москву», – предрек столичный градоначальник, не упомянув, что федеральные власти создали систему обогащения только Москвы за счет остальных территорий, когда нестоличные регионы регулярно ощущают серьезную нехватку средств, в том числе, на социальные указы президента РФ Владимира Путина.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.09.19

Московский депутат сообщила Бастрыкину о преступлении на протестной акции 27 июля. / Почти половина регионов не перешли на новую схему, защищающую дольщиков. / Центробанк в третий раз за год понизил ключевую ставку. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Правительство Москвы

Реконструкция: в Москве станция скорой помощи оказалась в дорожной блокаде

Мэрия Москвы запретила оппозиции митинговать после выборов

Шествие московской оппозиции 31 августа снова вне закона

«Делали все возможное»: депздрав Москвы оправдывает сотрудников больницы, в которой умерла пациентка

Реновация взвинтила цены на московское жилье

«Перерасчет пройдет в первой декаде сентября»: москвичам перед выборами повысили пенсию

«Масло в огонь подлили протесты»: выборы в Мосгордуму ломают планы партии власти и оппозиции

Мэрия Москвы нашла причину для запрета шествия оппозиции 3 сентября

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Экономика, Правительство Москвы,