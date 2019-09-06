«Окунутся в нищету»: Собянин раскрыл ключевую «экономическую роль» Москвы

Российская столица производит 20% ВВП страны, и без нее ближайшие регионы «окунутся в нищету». Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Москва, помимо того, что обеспечивает рабочими местами около 2 миллионов людей, приезжающих из Подмосковья и близлежащих городов, она еще (дает) 3,5 миллиона рабочих мест по всей стране за счет своей экономики», – обратил внимание Собянин.

«Если мы так не любим большой город, то давайте представим, что его нет. Тогда все близлежащий регионы окунутся в нищету, они сегодня 70% своей продукции поставляют в Москву», – предрек столичный градоначальник, не упомянув, что федеральные власти создали систему обогащения только Москвы за счет остальных территорий, когда нестоличные регионы регулярно ощущают серьезную нехватку средств, в том числе, на социальные указы президента РФ Владимира Путина.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.09.19

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