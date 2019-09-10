Показывал порноснимки: в Подмосковье на трех школьниц напал педофил

В Подмосковье задержан 36-летний мужчина по подозрению в разврате в отношении трех школьниц. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло 5 сентября на одной из улиц в Подольске. Мужчина показал детям фото порнографического характера на своем мобильном телефоне.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 135 УК РФ («Развратные действия в отношении малолетних»). Мужчина был задержан, и на допросе полностью признал свою вину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как уточняет «РЕН ТВ», подозреваемого, которым оказался житель Таджикистана, задержали школьники. Отмечается, что три семиклассницы на перемене вышли из школы в ближайший магазин. К ним подошел неизвестный мужчина и показал двум школьницам свою обнаженную фотографию. Девочки попытались от него сбежать, тогда он начал их преследовать и зашел на территорию школы. Девочек защитили четверо восьмиклассников, которые загнали подозреваемого на второй этаж магазина и удерживали до приезда полиции.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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