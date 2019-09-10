Внешнеторговый кризис: Россия сокращает экспорт

Россия с каждым месяцем закупает все меньше товаров за рубежом и сокращает экспорт собственной продукции. Внешнеторговый оборот, начавший падение в ноябре 2018 года, за первое полугодие этого года сократился еще на 10,8% – экспорт уменьшился на 14,6%, импорт – на 3,6%. Об этом говорится в очередном докладе Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

Если сравнивать с декабрем 2018 года, то ощутимее всего сократился внешнеторговый оборот со странами ЕС (на 13,1%), с США (7,7%), с Китаем (6,5%). При этом, подчеркивают аналитики, динамика экспорта обусловлена главным образом динамикой цен на мировом энергетическом рынке – поэтому уменьшение объемов экспорта объясняется падением мировых цен на нефть. С прошлого ноября по июнь этого года они снизились на 21,9%. Сокращение объемов импорта можно объяснить плохим спросом на отечественных рынках.

Между тем, как обращают внимание эксперты, в целом динамика индикаторов внешней торговли России после спада 2014-2015 гг. пока демонстрирует рост. В частности, в июне этого года по сравнению с декабрем 2015-го внешнеторговый оборот возрос на 32,3%, экспорт – на 32,9%, импорт – на 31,4%. Подъем экспорта объясняется повышением цен на нефть в тот период, а импорта – увеличением ввоза машин, оборудования и транспортных средств. За этот же период внешнеторговый оборот с Китаем вырос на 70,6%, с ЕС – на 28%, с США – на 20,6%. Непрерывно в течение 4 месяцев за минувшие три с половиной года рос экспорт машин, оборудования, транспортных средств, автомобильного бензина. При этом непрерывно в течение 13 месяцев падал экспорт черных металлов, 11 месяцев – необработанных лесоматериалов.

«За период подъема индикаторов внешней торговли России (после спада 2014 – 2015 гг.) сальдо торгового баланса в целом с 8,7 млрд долларов США в январе 2016 года увеличилось до 13,1 млрд долларов США в июне 2019 года, т.е. в 1,5 раза, а сальдо без учета экспорта и импорта нефти и природного газа увеличилось незначительно – с 0,6 до 0,7 млрд долларов США», – говорится в докладе.

Экспорт высокотехнологийной продукции из России в первом полугодии вырос на 12,8%, импорт сократился на 4,3%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.09.19

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