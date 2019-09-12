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Четверг, 12 сентября 2019, 11:42 мск

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В Москве задержан серийный грабитель букмекерских контор

В Москве задержан 25-летний мужчина по подозрению в ограблении и разбойном нападении на букмекерские конторы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.

По ее словам, в отдел полиции с заявлением о грабеже обратился администратор одной из букмекерских контор на Чертановской улице. По словам заявительницы, неизвестный, находясь в помещении организации, забрал из кассы более 4 тысяч рублей и скрылся.

Днем ранее в отдел МВД России по району Орехово-Борисово Северное поступило аналогичное заявление. По словам представителя организации, в помещение букмекерской конторы вошел неизвестный и, угрожая предметом, похожим на пистолет, открыто похитил денежные средства из кассы, после чего скрылся. Ущерб составил 42 тысячи рублей.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний приезжий.

Дознанием и следствием территориальных отделов полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 161 УК РФ «Грабеж» и 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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