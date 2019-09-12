Итоги выборов-2019: в России проявился запрос на «социальную ненависть» – недоверие к власти растет

Российское общество потеряло доверие к нынешней политической системе, что наглядно продемонстрировали завершившиеся региональные выборы, явка избирателей на которые оказалась крайне низкой. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента. При этом, по его оценке, в стране появляется запрос на «социальную ненависть», которая активно подогревается заинтересованными силами.

Ионин назвал позором Единого дня голосования крайне низкую явку избирателей и процитировал коллегу-«единоросса» Николая Николаева: «Людям не до выборов». «Эсер» пояснил, что и.о. губернатора может набрать 80% голосов избирателей, однако если на участки пришло всего 10% электората, то «это колосс на глиняных ногах».

Фактически, подчеркнул Ионин, люди не шли на выборы из-за недоверия политической системе. «Люди показали, что власть не удовлетворяет их запросам, – отметил он. – Несколько лет назад власть удовлетворяла самый главный запрос людей на стабильность и единение, он артикулировался во времена «Крымской весны», и люди понимали, что получают от власти то, что они хотят. Но сегодня у людей совершенно другой запрос: на социальную справедливость, которой они от органов власти не видят». Власть игнорирует этот запрос общества – поэтому россияне игнорируют процесс формирования этой власти, констатировал депутат.

При этом он обратил внимание, что высокие темпы цифровизации – возможность быстро получать информацию без участия власти и традиционных СМИ – рождает новый уровень спроса с властей. «Цифровизация позволяет им смотреть самим, без госпропаганды, что делают их представители во власти. Увиденная картина не может их радовать. Богатым помогают богатеть, а бедным помогают беднеть. И люди это видят, их уже не обманешь: они это видят на себе, своем кошельке и на своих родных», – подчеркнул парламентарий.

В этой связи Ионин напомнил о «законопроектах-маркерах», которые обсуждала Госдума. «Выделяются триллионные дотации, различная помощь – льготы банкирам и нефтяникам. Это самые главные «сироты» у нас в стране, да? Последних ежей они доедают, надо им помогать. Разве это справедливо?» – подчеркнул он, отметив, что ранее «единороссы» отклонили законопроект «эсеров» по отмене плоской шкалы налогообложения. «Повышение пенсионного возраста – это тоже несправедливо», – указал он.

«Помогать богатым богатеть в ущерб бедным в условиях цифровизации общества недопустимо для страны в целом. Потому что не получив удовлетворения запроса на социальную справедливость, часть населения начнет реализовывать свой запрос на социальную ненависть, которая, как мы видим, будет щедро подогреваться заинтересованными силами и не только в нашей стране», – подчеркнул Ионин. Парламентарий обратил внимание на громкие протесты вокруг строительства храма в Екатеринбурге и мусорной свалки в Шиесе, а также массовые выступления в Москве. «Чем эту тенденцию мы пытаемся погасить? Клипом с полутора млн дизлайков, где певец Тимати рассказывает, как он трескает бургеры за здоровье столичного градоначальника? Это смешно. Это не будет работать», – сказал Ионин, призвав к широкому диалогу вокруг сложившейся ситуации в стране.

Парламентарий также отметил, что прогресс невозможно остановить, и нужную степень прозрачности власти и распределения ресурсов обеспечит цифровизация – в этом случае контроль за происходящим в стране сможет осуществлять все общество. «За цифровым социализмом – будущее», – заключил он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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