Правительство успокоило россиян: отмена 8-часового рабочего дня невозможна

В правительстве РФ заявили, что отмена 8-часового рабочего дня невозможна – это положение регламентировано Трудовым кодексом и не аннулируется автоматически с отменой всех нормативных актов времен СССР. Об этом заявил руководитель аппарата кабинета министров Константин Чуйченко, слова которого цитирует РИА «Новости».

Ранее в программе «Диалог» на канале «Россия24» премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о подписании поручений об отмене актов СССР и РСФСР с 1 января 2020 года. «Дмитрий Анатольевич, сегодня вы поставили рекорд за всю историю правительства. Такого ещё не было, чтобы поручение имело приложение в 1992 страницы, и содержание этого приложения – это перечень, состоящий из 20 тысяч 419 актов», – отметил тогда же Чуйченко.

По его словам, в числе этих актов – декрет Совнаркома РСФСР от 29.10.1917 года «О восьмичасовом рабочем дне». При этом Чуйченко подчеркнул, что отмена советских актов ничего не изменит для россиян, и «даже если мы захотим отменить восьмичасовой рабочий день, мы не вправе этого делать – у нас нет компетенции».

Напомним, в начале июня глава правительства РФ заявил о возможности перехода в России с пятидневной на четырехдневную рабочую неделю – правда, сообщил премьер, это возможно «не сию секунду» и должно сопровождаться ростом производительности труда. После этого аналогичную позицию высказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин, отметив, что, кроме повышения производительности труда, необходим высокий уровень доходов. При этом накануне стало известно, что подавляющее большинство руководителей предприятий (76%) высказались против четырехдневной рабочей недели.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.09.19

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