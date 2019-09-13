«Пятница, 13-е»: в Подмосковье тягач снес пешеходный мост

В Подмосковье большегрузный автомобиль снес пешеходный мост, движение по федеральной трассе полностью заблокировано. Инцидент произошел на втором километре федеральной трассы А-107 в Наро-Фоминском городском округе вблизи поселка Селятино.

Источник: vk.com/wargame24

По предварительным данным, которые приводит телеканал «360», виновником ЧП стал тягач с цистерной – проезжая, он зацепил пешеходный мост и обрушил на себя конструкцию. В результате проезжая часть оказалась перегорожена, движение там перекрыто полностью в обе стороны. В ГИБДД Подмосковья уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. На трассу прибыла спецтехника для разборки завалов.

В соцсетях пользователи предрекают серьезные пробки в этом районе, поскольку ЧП усугубит традиционные пятничные заторы на выездах из столицы. «Всех с пятницей, 13!» – пишут жители московского региона социальных сетях.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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