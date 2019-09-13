СКР подтвердил хищение пенсионных накоплений 500 тысяч россиян

Следственный комитет подтвердил появившуюся в СМИ информацию о возбуждении уголовного дело о покушении на крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ) по факту фальсификации заявлений 500 тысяч граждан о переводе их накопительной части пенсии в негосударственные пенсионные фонды.

Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, по данным следствия, в период 2018-2019 годов ряд лиц осуществили фальсификацию более 500 тысяч заявлений от имени граждан о досрочном переводе их накопительной части пенсии в ряд негосударственных пенсионных фондов. По версии следствия, после этого злоумышленники обеспечили их направление в отделения Пенсионного фонда РФ – преимущественно в отделения по г. Москве и Московской области.

«В результате противоправной деятельности ряд граждан утратили свой доход от инвестирования средств пенсионных накоплений. Проводятся мероприятия по установлению всех потерпевших от противоправных действий. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и лиц причастных к нему», – говорится в сообщении ведомства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.09.19

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