Репетитору по музыке предъявлено обвинение в сексуальном насилии над 10-летней девочкой

В Москве 38-летнему репетитору по музыке предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) в отношении 10-летней ученицы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По версии следствия, 2 сентября педагог, находясь в квартире на западе Москвы, во время проведения частного урока музыки совершил в отношении 10-летней девочки насильственные действия сексуального характера. Мать ребенка обратились с заявлением в правоохранительные органы, после чего следователи Главного следственного управления столицы незамедлительно возбудили уголовное дело.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Не исключено, что репетитор может быть причастен к совершению аналогичных преступлений.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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