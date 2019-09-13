В Москве возбуждено уголовное дело о мошенничестве с деньгами пенсионеров

Следственный комитет по результатам проведенной по поручению главы ведомства доследственной проверки о махинациях коммерческой фирмы с деньгами пенсионеров возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц). Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.

По версии следствия, лица из числа сотрудников и руководителей ООО ПФК «СоцАгроФинанс» и ООО «КФХ и партнеры», имея умысел на хищение чужого имущества, с целью вуалирования преступной деятельности арендовали под якобы инвестиционную деятельность помещения на улице Щербаковской в Москве.

«В дальнейшем путем обмана и злоупотребления доверием они заключили инвестиционные договоры с гражданами, не намереваясь впоследствии выполнять обязательства, взятые перед вкладчиками, по возврату их денежных средств», – говорится в сообщении.

Сегодня в рамках расследования уголовного дела в организациях проводятся обыски и иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершения преступления, организаторов и участников мошеннической схемы, а также всех пострадавших от противоправной деятельности.

Сумму предполагаемого ущерба в СКР не уточнили.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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