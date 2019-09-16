Избил и зарезал: москвич жестоко расправился со своей матерью

В Москве 48-летний мужчина зарезал свою престарелую мать. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, сейчас решаете вопрос об аресте подозреваемого.

По данным ведомства, ЧП произошло в ночь с 14 на 15 сентября в квартире жилого дома на Чертановской улице. Во время ссоры мужчина нанес матери 1946 года рождения не менее пяти ударов ножом в область туловища и головы. От полученных повреждений она скончался на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Подозреваемый уже дал признательные показания.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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