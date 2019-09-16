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Понедельник, 16 сентября 2019, 14:18 мск

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В Москве маньяк-педофил четыре дня удерживал в квартире школьницу

В Москве 32-летний мужчина похитил 13-летнюю школьницу и удерживал ее четыре дня. Мужчина запер ранее незнакомую девочку в квартире на 1-й Новокузьминской улице, передает «РЕН ТВ».

Когда девочка попросила ее отпустить, он избил ее, а затем несколько раз изнасиловал. Ей удалось освободиться только через четыре дня.

В настоящий момент подозреваемый задержан. Им оказался ранее судимый за разбой уроженец Магнитогорска.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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