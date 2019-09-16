В Москве маньяк-педофил четыре дня удерживал в квартире школьницу

В Москве 32-летний мужчина похитил 13-летнюю школьницу и удерживал ее четыре дня. Мужчина запер ранее незнакомую девочку в квартире на 1-й Новокузьминской улице, передает «РЕН ТВ».
Когда девочка попросила ее отпустить, он избил ее, а затем несколько раз изнасиловал. Ей удалось освободиться только через четыре дня.
В настоящий момент подозреваемый задержан. Им оказался ранее судимый за разбой уроженец Магнитогорска.
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 16.09.19
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