В Москве маньяк-педофил четыре дня удерживал в квартире школьницу

В Москве 32-летний мужчина похитил 13-летнюю школьницу и удерживал ее четыре дня. Мужчина запер ранее незнакомую девочку в квартире на 1-й Новокузьминской улице, передает «РЕН ТВ».

Когда девочка попросила ее отпустить, он избил ее, а затем несколько раз изнасиловал. Ей удалось освободиться только через четыре дня.

В настоящий момент подозреваемый задержан. Им оказался ранее судимый за разбой уроженец Магнитогорска.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.09.19

Избил и зарезал: москвич жестоко расправился со своей матерью. / Чемезов раскрыл тайны Кремля: Путин «с удовольствием ушел бы отдыхать». / Рубль взлетел на новостях о резком подорожании нефти после атаки дронов в Саудовской Аравии. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»