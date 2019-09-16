Три четверти граждан России уверены в социальной несправедливости

Жители России уже 16 год ждут от власти справедливости. Согласно результатам социологического исследования РАНХиГС, сегодня почти три четверти граждан РФ считают, что в стране нет социального равенства и доступа к таким общественным институтам, как медицина и образование.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в настоящий момент 74,1% респондентов считают существующие социальные различия в России в общем и целом несправедливыми. При этом, отмечается, что такая тенденция сохраняется на протяжении уже 16 лет. «В социологических опросах 2003 и 2007 годов аналогичного взгляда придерживались 77,9% и 79,4% опрошенных, соответственно», – говорится в сообщении.

По оценке социологов, особенно остро это ощущают слабозащищенные слои населения – лица пенсионного возраста, а также граждане, обладающих невысоким образовательным статусом и жителей сельских населенных пунктах. «В группе с низким материальным положением 87,2% респондентов указывают на несправедливость существующих в нашей стране социальных различий», – говорится в докладе РАНХиГС.

При этом авторы исследования отмечают интересную тенденцию: среди граждан, несогласных с тем, что социальные различия в нашей стране в общем и целом справедливы, чаще других выявляется положительное отношение к «теневой» экономике и фиксируется непосредственное участие в «теневых» процессах.

В целом, по данным опроса, 41,9% опрошенных считают, что несправедливость в российском обществе проявляется в пенсионном обеспечении, 37,4% – в слабой защите от безработицы. 36,4% опрошенных заявили о неравенстве возможностей получения образования и медицинской помощи, еще 23,% отметили неравенство прав на судебную защиту. О необеспеченности личной неприкосновенности граждан заявили 17,3%, о неравенстве политических прав, в том числе на создание общественных организаций, проведение акций протеста и – 17,%.

67,2% считают, что хорошее бесплатное медицинское обслуживание должны получать все люди независимо от того, выплачивают они налоги в полном объеме или нет, 23,9% – что хорошее бесплатное медицинское обслуживание должны получать, прежде всего, законопослушные налогоплательщики.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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