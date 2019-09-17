Похищение в Подмосковье: мужчину обмотали скотчем и оставили в машине до получения выкупа

В Подмосковье четверо неизвестных похитили 30-летнего мужчину и требовали за него выкуп. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло вечером 14 сентября возле одного из домов в селе Жаворонки Одинцовского района. Злоумышленники, угрожая ножом, силой посадили потерпевшего в багажник и увезли в лес. После этого они потребовали от него за освобождение 500 тысяч рублей.

15 сентября при патрулировании обслуживаемой территории сотрудники полиции обнаружили подозрительный автомобиль, в котором находился потерпевший, со связанными скотчем руками и маской на голове. Недалеко от места происшествия они также нашли машину, в которой находилось четверо мужчин.

Возбуждено уголовное дело по пп. «а, г, з» ч.2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека») и п. «а, в» ч.2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

Подозреваемые задержаны, ими оказались мужчины в возрасте от 26 до 37 лет. Некоторые из них ранее привлекались к уголовной ответственности.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.09.19

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