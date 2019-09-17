В Москве грудной ребенок утонул в ванной

В Москве 9-месячный малыш из многодетной семьи утонул в ванной, пока его отец разговаривал по телефону, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщается, ЧП произошло вечером 16 сентября в квартире многодетной семьи в Тверском районе. «Погибший мальчик был шестым. Мать, работающая воспитателем в детском саду, в момент случившегося отсутствовала дома, а ее 35-летний супруг решил искупать сына. Он посадил малыша в ванну и включил воду. Пока ванна набиралась, мужчина периодически выходил из комнаты. Когда глава семейства разговаривал по телефону, прибежали старшие дети и сказали, что их брат утонул», – сообщил источник.

К моменту, когда мать ребенка вернулась домой, ее муж делал сыну искусственное дыхание и массаж сердца. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть .

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. По словам источника, соседи отзываются о семье положительно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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