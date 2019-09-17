Групповое избиение девушки: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет по результатам доследственной проверки возбудил уголовное дело по факту избиения несовершеннолетней девушки. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, расследование ведется в рамках ст. 116 УК РФ (побои).

По данным следствия, днем 12 сентября группа подростков из хулиганских побуждений, используя незначительный повод, напала на знакомую несовершеннолетнюю и нанесла ей удары руками и ногами в область головы и туловища, а также высказывали в адрес потерпевшей различные оскорбления и угрозы.

Девушка была госпитализирована. На сегодняшний день ее здоровью ничего не угрожает, уточнили в СКР.

Доследственная проверка была организована накануне после появления в Интернете видеозаписи избиения. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств преступления.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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