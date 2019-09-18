«Вот и вся подоплека…»: конфедерация РФ и Белоруссии продлит полномочия Путина еще на 12 лет

Интеграция России и Белоруссии по типу конфедерации на данный момент маловероятна, но препятствия могут быть устранены. Как считает военный эксперт Константин Сивков, для Москвы – это шанс сохранить власть для нынешней политической элиты еще на 12 лет, в то время как Минск рискует потерять экономику и все государственные институты. Об этом он сказал в интервью РИА «Новый День», комментируя проект «Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства», которая предполагает частичное объединение экономических систем двух стран.

«Интеграция Белоруссии и России в единое государство при существующем положении дел маловероятно. Дело в том, что в Белоруссии и в России разный социальный строй. В Белоруссии в основе лежит госсобственность на средства производства, там мощнейшая социальная поддержка населения, там очень жесткий контроль за чиновниками, там не существует олигархата как такового и все ведущие производства находятся в собственности государства. Частная собственность на мелком и, максимум, – среднем уровне», – обратил внимание Сивков.

По его оценке, благодаря своей государственной социальной системе Белоруссия смогла практически полностью сохранить все основные производственные мощности, доставшиеся ей от Советского Союза. «Мы знаем о МаЗе, БелАЗе – эти объединения успешно развиваются и конкурентоспособны не только на российском рынке, но и на мировом», – напомнил он.

Россия же, как считает эксперт, превратилась «олигархическое государство». «Власть контролируется людьми, которые теснейшим образом связаны с олигархатом, где чиновники могут себе позволить назначать оклады, измеряемые миллионами рублей в месяц, топ-менеджеры госкорпораций выписывают себе годовые премии десятками миллиардов рублей, что в принципе в Белоруссии невозможно», – отметил он.

По оценке Сивкова, для России, которая очевидно столкнулась с кризисом производственных мощностей, белорусские производства – лакомый кусок. «Объединение России и Белоруссии на любом уровне будут означать только одно – что все те предприятия окажутся в собственности у наших олигархов. Это ворье, естественно, эти предприятия уничтожит, как оно уничтожило ЗИЛ, АЗЛК», – считает эксперт.

В то же время Сивков подчеркнул, что наиболее важное следствие интеграции для российской власти имеет политическую подоплеку. «Я полагаю, что заявление о том, что интеграция России и Белоруссии не совсем соответствует истине (с таким заявлением выступила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт) – наверное, соответствует действительности. Для чего нашему российскому руководству интересно объединиться с Белоруссией в какой-то политической форме? Это позволит получить хоть какие-то основания для продления полномочий у действующей власти», – отметил он.

«Сам факт создания конфедерации, где у России будет один сопрезидент, а в Белоруссии – свой, даст право на продление еще на два срока президента Владимира Путина на посту. Вот и вся подоплека», – уточнил эксперт.

Вместе с тем он обратил внимание, что позиции Кремля сейчас значительно ослаблены из-за антисоциальных реформ. «Больших проблем с тем, чтобы Белоруссия продолжала свой курс – нет. Белорусская элита может долго существовать, дело не в личности Лукашенко, а том, удастся ли этим системам, которые господствуют, сохранить свое доминирование. Оппозиция там прозападная, точно также как у нас, точно так же она хочет убрать Лукашенко. Но там шансов меньше, чем в России у нашей прозападной либеральной оппозиции, потому что в отличие от Лукашенко, находящаяся у руля власть, к сожалению, ведет антинародную политику», – пояснил он.

«Они (Кремль) рассчитывают, что им удастся за счет тех же технологий, которые были применены 8 сентября и до этого, обеспечить проводку действующего ныне президента в этой конфедерации. Я всегда говорю простую фразу – революцию всегда готовит власть, а революционеры готовятся», – заключил эксперт.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что 6 сентября премьер-министры РФ и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас парафировали проект «Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства». Проект рассчитан на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.

Более того, в ряде вопросов объединение будет аналогично системам конфедеративных или даже федеративных государств, самое важное, что предполагается объединять – это налоговые системы: предполагается, что в Союзном государстве России и Белоруссии к 1 апреля 2021 года будет принят единый Налоговый кодекс.

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, комментируя эту информацию, назвала ее «вбросом». Она подчеркнула, что документ становится программой только тогда, когда ее подпишут президенты и она будет принята на высшем Госсовете в декабре. «Пока работа продолжается. По всем иным интересующим подробностям мы предлагаем обращаться к тем, кто данную информацию «слил», – заключила Эйсмонт.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.09.19

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