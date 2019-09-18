Стрельба в Москве: задержан вооруженный участник дорожного конфликта

В Москве по подозрению в хулиганстве задержан 32-летний местный житель, ставший участником вооруженного дорожного конфликта. Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, у мужчины изъят предмет, схожий с травматическим оружием.

В полиции уточнили, что первоначально в дежурную часть территориального отдела полиции обратилась гражданка. Женщина рассказала, что на Варшавском шоссе в ходе дорожного конфликта неизвестный ранил ее знакомого в шею из предмета, похожего на пистолет. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на территории Московской области.

Отделением дознания ОМВД России по району Северное Бутово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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