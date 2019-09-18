В Москве нетрезвый «бомбист» атаковал страйкбольными гранатами инспектора ДПС

Следственный комитет возбудил уголовное дело после попытки подрыва страйкбольных гранат рядом с инспектором дорожно-патрульной службы. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, речь идет о ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угроза применения в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По данным следствия, 16 сентября мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения вблизи жилого дома на улице Паперника в присутствии старшего инспектора ДПС вытащил из своего рюкзака две страйкбольные гранаты, визуально схожих с осколочным боеприпасом. После этого он выдернул предохранительную чеку, демонстративно держа одну из них в своей правой руке. Сотрудник ДПС смог выхватить и откинуть в сторону устройство, а также смог отбросить от себя второе устройство, которое сработало рядом с ним.

В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на выяснением всей картины произошедшего. «В отношении подозреваемого будет избрана мера пресечения», – уточнили в ведомстве.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.09.19

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