Выбросила кота из окна: в Москве возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными

В Москве возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными (ч. 1 ст. 245 УК РФ) в отношении женщины, которая выбросила кота из окна с высоты четвертого этажа. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В надзорном ведомстве отметили, что в Пресненскую межрайонную прокуратуру обратились неравнодушные жители района с сообщением о жестоком обращении с животным. В ходе прокурорской проверки было установлено, что 36-летняя женщина, находясь в квартире на 4 этаже жилого дома в Ермолаевском переулке, «целенаправленно, из хулиганских побуждений, выбросила из окна своей квартиры кота черного цвета».

«В результате падения с высоты животное получило тяжелые увечья в виде контузии внутренних органов брюшной полости, перелома правого бедра, позвоночника и грудины, вывих челюсти, рваные раны губ и кожи у основания хвоста. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи животному удалось спасти жизнь», – уточнили в прокуратуре.

Тем не менее, материалы прокурорской проверки были направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По ее результатам в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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