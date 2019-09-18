Ударил ребенка шилом более 100 раз: москвич отправлен на принудительное лечение за жестокую расправу над женой и сыном

Московский городской суд направил на принудительное лечение 34-летнего жителя столицы, который обвинялся в жестокой расправе над малолетним сыном и своей женой. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Установлено, что в марте 2019 года мужчина, находясь в квартире со своим малолетним сыном 2013 года рождения, взял шило, подошел к ребенку, лежащему на кровати, и в течение 15 минут нанес более 100 колотых ранений по различным частям тела, после чего схватил сына обеими руками за шею и задушил. Кроме того, по данным следствия, мужчина ударил свою жену в область носа, после чего повалил ее на пол, схватил ее обеими руками за шею и задушил.

По данному факту было возбуждено уголовное дело п. «а, в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью).

Согласно заключению стационарной комплексной судебной экспертизы, мужчина страдает хроническим психическим расстройством, которое лишало его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

«С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры г. Москвы суд применил к мужчине принудительную меру медицинского характера с направлением его на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением», – уточнили в прокуратуре.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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