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Четверг, 19 сентября 2019, 13:16 мск

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Полицейская перестрелка в Москве: один сотрудник МВД погиб, второй – ранен

В Москве в вестибюле станции метро «Рязанский проспект» произошла перестрелка между полицейскими, в результате чего один сотрудник Отдела собственной безопасности погиб, второй – получил серьезное ранение. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

По предварительным данным, ЧП произошло вечером 18 сентября во время проведения Отделом собственной безопасности (ОСБ) оперативных мероприятий по задержанию сотрудника полиции метрополитена, подозреваемого в получение денежных средств от гражданина, не имеющего документов, последний выстрелил из табельного оружия. В результате один сотрудников ОСБ погиб, второй доставлен в больницу.

В настоящее время подозреваемый задержан.

По данным источников «Интерфакса», полицейский, получивший ранения в в шею и живот в перестрелке, прооперирован в ночь на четверг. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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