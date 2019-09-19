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Четверг, 19 сентября 2019, 14:30 мск

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«Оппозиционная» стабильность: Мосгордума выбрала председателя

Депутат Мосгордумы Алексей Шапошников сохранил за собой пост председателя столичного парламента. Кандидатуру представителя «Единой России», который баллотировался на выборах в качестве самовыдвиженца, поддержали 28 народных избранников.

Конкурентом на пост спикера Мосгордумы была депутат от КПРФ Елена Шувалова, однако за ее назначение проголосовали лишь 11 представителей московского парламента.

Примечательно, что в Мосгордуме нового созыва из 45 мест 25 занимают депутаты, поддержанные мэрией столицы или «Единой Россией», еще 13 мест у депутатов от КПРФ, четыре – получили представители «Яблока», три – «Справедливая Россия».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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