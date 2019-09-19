Десятилетия устойчивого падения: либеральная модель убивает Россию

Экономические реформы и либеральный курс, который российские власти выбрали в 1991 году, привели страну в тупик, как и другие государства постсоветского пространства, которые взяли на вооружение «атлантический» путь. Как считает профессор Академии труда и социальных отношений Игорь Гундаров, только три страны – Узбекистан, Туркменистан и Белоруссия – смогли добиться роста. По его оценке, секрет успеха – в том, что им удалось приблизиться к новой социально-экономической формации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выступая накануне на научной конференции в Москве, эксперт в первую очередь подчеркнул, что экономика России уже более 10 лет находится в состоянии устойчивого падения. «Понимает ли наша власть трагичность экономической ситуации? Понимает. Еще в 2009 году Дмитрий Медведев, сменив Владимира Путина на посту президента, заявил, что наша экономика – это хроническая отсталость, унизительная сырьевая зависимость, коррупция, и предложил модернизацию. Через четыре года Путин констатирует, что «иметь экономику, которая не гарантирует ни стабильности, ни суверенитета, ни благосостояния – непозволительно, что необходимо выстроить эффективный механизм обновления экономики». Это 2012 год. Прошло семь лет и существенных изменений не произошло. Возникает вопрос: а есть ли этот спасительный путь?» – сказал Гундаров.

По его мнению, для реального прорыва нужно определиться с главной экономической целью. «Мы считаем, что главная цель – обогнать экономику виртуальной РСФСР, которая развивалась в годы застоя на 4% в год. Иначе, зачем были реформы (экономические реформы по переходу к свободному рынку 90-х)? При таком темпе экономика РСФСР достигла бы 408% к 30-му году. У нас сейчас 78%», – обратил внимание Гундаров.

По его выражению, по своей сути это «позорная цель», но чтобы достичь даже таких показателей, нужно двигаться со скоростью роста не менее 15% в год, в то время как «мы мечтаем об 1-2%».

Как считает эксперт, проблема в том, что все идеи по реанимации экономики создаются в рамках одной и той же либеральной парадигмы, которая за 28 лет доказала свою несостоятельность. «Все предлагают тактические решения, но не меняющие суть. Говорят, что альтернативы рыночной экономики нет, но тогда решение – в рамках далеко неадекватной системы. Это все равно что обсуждать, чтобы сделать в публичном доме девочек нравственными, чтобы они не портили молодежь. Бесполезно, это учреждение создано для других целей. Точно так же и здесь», – подчеркнул профессор.

Вместе с тем Гундаров отметил, что действиям и предложениям, которые сейчас обсуждаются в информационном поле, не хватает идеологического наполнения. «Ни в одной политической партии нет идеологического центра. У КПРФ – лозунги, «10 шагов», «20 шагов». Говорят, как мантру о правительстве народного доверия, что нужны новые Примаков-Маслюков – тогда будет экономическое чудо. Но когда в 98-м году случился обвал, правительство это пришло в сентябре, план сверстали в декабре, а в мае уже уволили. Можно за 5 месяцев что-то существенное придумать? Едва ли», – считает эксперт.

С его точки зрения, тогда скачок было обусловлен логикой экономики, где любой спад сопровождается подскоком. «2009 год – страшный провал и тут же подскок. Система работает автоматом. Значит – и правительство Примакова-Маслюкова не дает нам решения. Это фантом успеха», – считает профессор.

По его оценке, чтобы уйти от стагнации, нужно обратиться к опыту стран СНГ. «По данным аналитического центра Bloomberg, в 2017 году на первом месте по промышленному росту была Индия – 7,4 %, Вьетнам, Бангладеш и Китай – 6,5%. Но поразительно, никто не занимается СНГ. А оказывается, лидер там – это Узбекистан. В 2017 году – 7,8% промышленного роста. Говорят, что высокий темп, потому что исходная нулевая база была. Но у нас есть мониторинг с 1990 года по большинству показателей всех стран СССР, включая Прибалтику. Мы обнаруживаем два кластера – основная масса «кучкуется» в районе 80-100% и три территории взлетают вверх с большим отрывом: 460% от 90-го года – узбеки – это с уровня развитого социализма; второе – туркмены, третье – Беларусь», – сказал он.

Гундаров обратил внимание, что эти страны отказались от полного перехода к капитализму, и такая модель оказалась более успешной. «Возникает гипотеза: может быть, у них есть изюминка, которая позволяет им обеспечивать большие темпы. Что это за экономики? Экономическая Белоруссии модель показала себя в разы эффективнее либеральной модели Украины и России. Теперь берем Азию: на порядок выше экономическая эффективность узбекской модели, чем казахской. Мы обнаруживаем неизвестные современной экономической науке закономерности. Они лежат на поверхности – всего лишь надо собрать Совет Федерации, поехать и посмотреть, что там делают», – сказал он.

«Россия – суперлиберальная страна. Путин и Назарбаев – «атлантисты», все распродали. У нас госсобственности 2% от всех предприятий. Путин ничем не управляет. Он создал систему, где нельзя заниматься стратегическими вещами», – считает профессор.

В этой связи он напомнил, что капитализм – общественно-экономическая формация, основанная на уничтожении государственной собственности, а в основе коммунизма лежит уничтожение частной собственности. При этом спасение экономики, по сути, лежит в балансе этих систем, полагает профессор.

«Евразия – не только и не столько вопросы территории, геополитики и экономики, союза государств. Это философия. В рамках евразийства мы открываем новую общественно-экономическую формацию – «социо-гуманизм» – основанную на конкуренции форм собственности. Это экономика здравого смыла. Здравым является то, что способствует развитию производительности сил, любая собственность неприкосновенна, государство не имеет права продавать», – заявил профессор.

При этом он обратил внимание, что Россия уже приходила к этой идее после Октябрьской революции. «Были сказочные годы НЭПа. Ленин, как гениальный прагматик, который, наступив на горло марксисткой песне, стал сплошь и рядом проводить НЭП – соединение противоположностей. Темпы промышленного роста 21-22 год – 36%, хотя да, там начинали с низкой базы. Приход сталинских пятилеток – темпы были большие, но полуторакратно ниже – там была уничтожена компонента частной собственности», – подчеркнул он.

По оценке эксперта, сейчас мир стоит на пороге новой перестройки и появлении новой модели построения экономики. «В мире начинается перестройка. А наука отстала от жизни, мы не можем понять и описать, что происходит в мире, и не можем предложить новую модель. В мире начинается хаос, надо сесть и преступить к моделированию оптимальных сочетаний, тем более, имея такой опыт СНГ», – сказал он.

Как считает Гундаров, Россия имеет шанс стать центром по формированию новой формации. «Мы за 150 лет поменяли семь общественно-экономических формаций: рабство, феодализм, капитализм, военный коммунизм, НЭП, государственный социализм, снова капитализм. Шесть типов государственного устройства – абсолютная монархия, конституционная монархия, парламентская республика, власть Советов, власть КПСС и сейчас – непонятно что», – заключил профессор.

Москва, Мария Вяткина

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