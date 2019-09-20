«Произошла чудовищная ошибка»: мэрия перенесла протест московской оппозиции на другой день

Мэрия Москвы отозвала разрешение на митинг оппозиции 28 сентября. Как сообщил один из организаторов акции из незарегистрированной Либертарианской партии, протестное выступление пройдет в воскресенье, 29 сентября. Столичные чиновники объяснили это «чудовищной ошибкой».

«Как только мы анонсировались митинг, нам в панике перезвонили из мэрии и дрожащим голосом сообщили, что «произошла чудовищная ошибка» и они не собирались согласовывать нам субботу. Якобы, у них там мотофестиваль (врут, мы проверили), какие-то очередные гуляния и никакого митинга они организовать не дадут. Сказали, что собирались удовлетворишь нашу вторую заявку, на 29 сентября», – сообщил Светов в твиттере.

Представитель Либертарианской партии уточнил, что организаторы акции получили документ, подтверждающий согласование митинга на проспекте Сахарова 29 сентября с 15:00 до 17:00 с количеством участников до 20 тысяч человек.

Как предполагается, акция пройдет под лозунгами в защиту фигурантов так называемого «московского дела» в отношении участников несанкционированных властями акций протеста.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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