Дело участницы протестной акции, которая получила удар в живот, передано в Росгвардию

Жалоба Дарьи Сосновской, получившей удар в живот при задержании на протестной акции в Москве 10 августа, передана из Следственного комитета в Росгвардию. Об этом сообщила адвокат Татьяна Молоканова.

«Сегодня получила уведомление о том, что жалобу передали в Росгвардию», – сказала Молоканова в комментарии «Интерфаксу».

Задержание девушки, видеосъемка которого попала в Интернет, получило широкий общественный резонанс. На кадрах видно, как сотрудник полиции в маске и шлеме с опущенным забралом бьет Сосновскую в живот. Между тем, против Сосновской было выдвинуто обвинение о нарушении правил публичной акции.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.09.19

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