Выживайте, как хотите: политика экологической безопасности в России сосредоточена на «отмывании денег»

Действия российской власти по обеспечению экологической безопасности страны ограничивается подготовкой бюрократических документов, которые пишутся «чиновниками для чиновников» на основе устаревших данных и не несут особой смысловой нагрузки. По словам профессора РАНХиГС Сергея Харченко, сейчас можно констатировать «загнивание» отечественного законотворчества. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», он заявил накануне на научной конференции в Москве.

Эксперт обратил внимание, что проблема экологический безопасности стала разрабатываться в Государственной думе еще в начале 90-х годов, однако уже тогда стало понятно, что для части властных структур любые ограничения невыгодны. «1991-1992 год – тогда стали обсуждать закон об экологической безопасности. Обсуждали его долго, пока в 1996 году Дума не приняла закон, Совет Федерации одобрил. Там было озвучено, что целью является защита жизни, здоровья и условий жизнедеятельности человека, защита общества, его материальных и духовных ценностей, окружающей природной среды от возникших в результате воздействия на окружающую природную среду. Но Ельцин отказался подписывать. Видимо, пришли олигархи, сказали, что им это совсем ни к чему», – отметил Харченко.

«Прошло более 20 лет. Я как официальный эксперт Думы заявляю, что за это время ни разу не поднимался вопрос о том, что это надо пересмотреть. Вопрос даже не стоит до сих пор», – подчеркнул он.

По его словам, с середины 90-х политика экологической безопасности фактически застопорилась только на уровне «отмывания денег». «В 1994 году Россия и Евросоюз подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает гармонизацию законодательств России и ЕС. За это время несколько раз выделялись деньги, чтобы это реализовывалось. Ничего не было сделано, деньги ушли. У нас прорва несогласованностей, а то и противоречий в этих документах. Гармонизация зашла в тупик и ведет к загниванию отечественного законотворчества в этой области», – констатировал Харченко.

Как отметил профессор, ситуация все-таки начала несколько меняться только в 2013 году, но положительных результатов до сих пор нет. «В 2013 году Владимир Путин поставил перед Советом безопасности вопрос о том, что нужно разработать стратегию экологической безопасности. В 2017 году такая стратегия появилась. Хотя, что называется, лучше бы не появлялась. Качество выпущенного документа оставляет желать лучшего. Такое впечатление, что как и многие документы сейчас, она писалась не профессионалами, а чиновниками для чиновников», – сказал Харченко.

По его словам, что 2/3 документа посвящена описанию угроз. «Авторы плохо понимают, что должна включать в себя стратегия. Она – отражение чиновничьего аппарата. Это то, что выдрали из докладов министерства природных ресурсов, не задумываясь, нужно ли это в стратегии описывать. Самое любопытное, что оценку состояния экологической безопасности предполагается осуществлять с помощью экономических показателей, значительную долю которых составляет оценка отходов разного класса. Биологические индикаторы вообще отсутствуют в оценке. Это все равно что оценивать состояние больного по количеству изношенных им башмаков», – заявил он.

В этой связи профессор отметил, что методология оценки опасности при помощи таких параметров, как ПДК (предельно-допустимая концентрация) и ПДВ (предельно-допустимый выброс), на основе которых сейчас МЧС и другие ведомства сейчас заявляют о безопасности выбросов в атмосферу, – давно устарела. «Россия – единственная страна, где оценка проводится на этой основе. Во всех основных государствах все проводится на основе риска», – сказал он.

В результате, как считает эксперт, среди целей государственной политики в сфере экологии не осталось ничего из заботы о человеке, о его здоровье, безопасности. По его словам, такая халатность существует на всех уровнях и открыто декларируется чиновниками среднего уровня. «Последнее время многие московские чиновники, говорят, что трудно организовать правильных сбор мусора и его утилизации, потому что в Москве малоцивилизованные и неграмотные люди. Это такое вранье. Я должен напомнить, что еще лет 30 назад стеклянную посуду собирали и сдавали. Бумага, пищевые отходы, металлолом – ничего не застаивалось, все собиралось. А нынешние неэффективные менеджеры, конечно, говорят, что народ глупый, поэтому и не может. А тут надо определиться, кто глупый», – подчеркнул профессор.

Москва, Мария Вяткина

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