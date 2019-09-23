Дождались: в Москве начался отопительный сезон

Сегодня московские энергетики приступили к подаче тепла в жилые дома. Как сообщила пресс-служба Московской объединенной энергетической компании («МОЭК»), включение отопления производится в соответствии с поступившим распоряжением столичного правительства.

«Все энергообъекты и тепловые сети ПАО «МОЭК» готовы к работе в предстоящем отопительном сезоне и способны обеспечить качественное и надежное теплоснабжение столицы», – говорится в сообщении компании.

Энергетики обратили внимание, что подключение к теплу – сложный технологический процесс, в соответствии с которым запуск тепловой энергии занимает определенный период времени и проводится в соответствии с графиком в течение 5 дней. В первую очередь подача теплоносителя осуществляется на объекты социальной инфраструктуры, затем жилищной сферы, в офисные здания, и последними подключаются предприятия торговли и промышленности.

«Следует отметить, что в первые дни включения отопления требуется настройка и проверка работы внутридомовых систем отопления зданий. Эксплуатационный и обслуживающий персонал управляющих компаний и ТСЖ должен проверить и при необходимости произвести правильное распределение теплоносителя по системам отопления, в том числе по отдельным стоякам, а также обнаружить возможные «слабые места» и нарушения в работе системы отопления и оперативно их устранить», – уточнили в «МОЭК».

В пресс-службе компании также отметили, что к работе в осенне-зимнем периоде подготовлены 16,4 тысячи км тепловых сетей, в том числе порядка 8 тысячи км магистральных сетей и 8,4 тысячи км разводящих сетей, обеспечивающих теплоснабжение более 70 тысяч зданий, в том числе 33 тысяч жилых домов. Планово-предупредительные ремонты прошли на 47 находящихся в эксплуатации «МОЭК» районных и квартальных тепловых станций, более чем 90 малых котельных и более чем 10200 тепловых пунктах, 24 насосно-перекачивающих станциях.

Ранее сегодня «МОЭК» сообщила о подключении к отоплению более 80% объектов социальной сферы. По данным на утро понедельника, тепло поступило в 2326 школ, 2371 детских садов, 1113 больниц и 542 поликлиник, а также часть жилого фонда, прилегающего к соцобъектам.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.09.19

Убийство Михаила Круга раскрыли благодаря показаниям заключенного с Ямала (ФОТО, ВИДЕО). / Молодые россияне готовы отказаться от детей ради квартиры. / Мэрия Москвы не торопится начинать отопительный сезон. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»