20 лет «строгача»: педофилу, похитившему мальчика, вынесен приговор

В Москве вынесен обвинительный приговор Эдуарду Никитину, совершавшему сексуальное насилие в отношении малолетнего мальчика на протяжении 10 лет. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Следствием и судом установлено, что в июле 2007 года Никитин познакомился с 9-летним мальчиком, которому предложил совместное проживание у него дома. Ребенок согласился и ушел из дома. На протяжении длительного времени мужчина не выпускал мальчика из комнаты, скрывая его от окружающих. Как полагает следствие, воспользовавшись беспомощным состоянием ребенка, обвиняемый совершал в отношении него насильственные действия сексуального характера.

Еще в 2007 году по факту пропажи мальчика следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ, и ребенок был объявлен в федеральный розыск. Следователями ГСУ СК России по городу Москве совместно с оперативными службами проведена кропотливая работа, в результате которой было установлено местонахождение пропавшего мальчика и задержан мужчина, подозреваемый в совершении преступления против его половой неприкосновенности.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину и дал показания по обстоятельствам преступлений. По заключению судебных экспертиз мужчина признан вменяемым. Приговором суда Никитину назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.09.19

Дождались: в Москве начался отопительный сезон. / Убийство Михаила Круга раскрыли благодаря показаниям заключенного с Ямала (ФОТО, ВИДЕО). / Молодые россияне готовы отказаться от детей ради квартиры. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»