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Понедельник, 23 сентября 2019, 16:39 мск

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ЧП в Подмосковье: 12-летняя девочка выпала из окна школы

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с несчастным случаем, произошедшем в одном из учебных заведений Лобни. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительным данным, 12-летняя школьница во время образовательного процесса упала с третьего этажа учебного заведения, в результате чего получила травмы. В настоящее время девочка находится в больнице.

Проведение проверки поручено прокуратуре города Лобни.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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