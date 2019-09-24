«Даже кошка мерзнет!» Москвичи отреагировали на заявление «МОЭК» о включении отопления

«Московская объединенная энергетическая компания» («МОЭК») объявила о подключении к утру 24 сентября теплоснабжения в 45% жилых домов столицы. Кроме того, отопление включено почти в 98% социальных объектов. Соответствующее распоряжение правительства Москвы поступило в компанию в понедельник, 23 сентября.

«ПАО «МОЭК» по состоянию на 8:00 24 сентября 2019 года подключило к теплу 27 148 объектов Москвы, – говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации. – В частности, теплом обеспечены 14 774 жилых зданий (45% от общего количества) и 7 705 социальных объектов (97,9% от общего количества), в том числе школ 3013 (98,5%), детских садов – 2410 (100%), больниц 1446 (97%), поликлиники – 836 (96%). Прочих зданий (офисы, торговые помещения и др.) подключено в настоящее время 4 669 (16% от общего количества)».

В «МОЭК» подчеркнули, что в первую очередь подключают к теплу объекты социальной инфраструктуры, за ними – жилые дома и офисы. Последними отопление получат торговые и промышленные предприятия. В случае возникновения технических проблем специалисты компании устраняют их вместе с коммунальными службами социальной и жилищной сферы.

Между тем, в соцсетях москвичи с возмущением пишут, что уже несколько дней обогревают свои квартиры при помощи электрических конвекторов или газа. «Громко сказано про тепло! Батареи чуть теплые, одна батарея теплая на четверть, в квартире такой же дубак!» – пожаловалась Мария Р. в «Фейсбуке». «Как был ледник в квартире, так и остался. Ждем обещанного тепла», – сообщила Елена Ш.

«И опять совершенно внезапно в Москву пришли холода. Совершенно. Внезапно. Никто не ждал такого. Вообще неожиданность. Ну не могло такого случиться. Никак. Осенью-то у нас обычно +32, не меньше», – иронизирует Кирилл Е.

«У нас на подъездах даже бумажки развесили, что мол, начинается подача тепла. Но кроме бумажек пока ничего», – отметила Елена С. «Дома дубак : на кухне «вечный огонь» из газа, в комнате кочегарит обогреватель», – подхватила Елена Ч.

Правда, несколько человек отчитались, что в их домах, действительно, сегодня появилось тепло. В частности, счастливчиками оказались жители района Марьино, Щукино, Путилково, Дмитровского, Южного Бутова.

Замерзают пока, по словам пользователей соцсетей, жители Пресни, Сокольников, Кунцево, Строгино, Измайлова и Северного Измайлова, Гольянова, Южного Тушина, Жулебина, Перово. «Царицыно, ул. Бехтерева, по-прежнему дубак. Даже кошка мёрзнет», – призналась Венера М. «Даже у трупа, наверное, температура выше», – отреагировала Ирина М.

В справке ПАО «МОЭК», поступившей в редакцию РИА «Новый День», говорится, что «включение отопления к теплу – сложный технологический процесс, в соответствии с которым запуск тепловой энергии занимает определенный период времени и проводится в соответствии с графиком в течение 5 дней».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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