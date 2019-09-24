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Вторник, 24 сентября 2019, 15:44 мск

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В Москве убита проститутка: подозреваемый задержан

В Москве задержан 36-летний мужчина по подозрению в убийстве женщины, оказывавшей интимные услуги. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, преступление было совершено 21 сентября в квартире жилого дома на Щелковском шоссе. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Сегодня следствие ходатайствует об избрании в отношении обвиняемого рождения меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как уточняет «РенТВ», убитая была уроженкой Узбекистана. Она оказывала интимные услуги в квартире, которую снимала посуточно. По предварительным данным, подозреваемый ударил ее несколько раз по голове и задушил поясом от халата. Преступник также украл из квартиры деньги, банковские карты и мобильный телефон убитой. На родине у погибшей осталось трое детей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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