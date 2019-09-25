Непогода в России: минсельхоз оценил ущерб в 11 млрд рублей

Ущерб сельскому хозяйству России из-за погодных условий в этом году может составить 11 млрд рублей. Об этом, как передает парламентский корреспондент РИА «Новый День», сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, выступая сегодня в Госдуме в рамках правительственного часа.

«Свои коррективы в работу аграриев вносит погода. На сегодня режим ЧС объявлен в 18 регионах, – отметил он. – По нашей оценке, площадь гибели сельхозкультур превышает один млн га. Сумма ущерба может составить порядка 11 млрд рублей».

Министр обратил внимание, что четыре региона Дальневосточного округа пострадали от наводнения, ущерб сельскому хозяйству Амурской области, Хабаровского края, Еврейской автономной области и Приморью составил 5 млрд рублей.

В то же время Патрушев уточнил, что для Забайкальского края и Иркутской области по указу президента РФ из Резервного фонда правительства выделена компенсация, средства в полном объеме направлены в регионы, и уже на 98% доведены до конкретных получателей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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