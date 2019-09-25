Рост цен и саботаж финансовой поддержки АПК: Счетная палата раскритиковала Минсельхоз РФ

Счетная палата России обеспокоена подорожанием ряда продуктов питания на фоне успешной уборочной кампании, а также фактическим отсутствием финансовой поддержки предприятиям агропромышленного комплекса (АПК), которые испытывают большие сложности с устаревшей техникой. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил аудитор ведомства Алексей Каульбарс в ходе правительственного часа в Госдуме, где сегодня с докладом выступил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

«Необходимо отметить рост цен на отдельные продукты питания, которые входят в состав потребительской корзины, – сообщил он. – Так, с 1 января текущего года подорожали яблоки, лук, морковь, мороженая рыба, рис, пшеничная мука, ржаной хлеб. Учитывая позитивные итоги уборочной кампании такая ситуация на потребительском рынке вызывает некоторое беспокойство».

При этом, как сказал аудитор, за 2018 год Минсельхоз не выполнил 26 из 97 целевых показателей, а уровень выполнения индикаторов госпрограммы составил всего 69%. Кроме того, у Счетной палаты появились сомнения в объективности оценки достижения целей. «Это может приводить к искусственному завышению эффективности госпрограммы, что не стимулирует Минсельхоз к актуализации перечня показателей», – сообщил аудитор, отметив, что часть данных о работе в прошлом году Минсельхоз вообще не предоставил, так что госпрограмма вообще не подлежит оценке эффективности.

В этом году на госпрограмму предусмотрено более 307 млрд рублей, однако до фермеров к 1 сентября по федеральному проекту поддержки предусмотренные средства дошли только на 8,8%, а на реализацию мероприятий по мелиорации израсходовано всего 14,6%. На возмещение части затрат сельхозпроизводителей на модернизацию объектов АПК из предусмотренных 4,9 млрд рублей пока вообще не ушло ни копейки.

Еще печальнее обстоит дело с материально-технической базой АПК России. Ее состояние не позволяет рассчитывать на достижение целей, поставленных президентом в майских указах, констатировал аудитор Счетной палаты. «В 2018 году доля старых тракторов составила 73%, зерноуброчных комбайнов – 61,5%, кормоуборочных 65,3%. Это во многом объясняет то, что в Российской Федерации всего около 50% сельхозпроизводителей применяют так называемое «умное сельское хозяйство», которое основано на современных агротехнологиях. В странах ЕС такое земледелие применяют около 80% фермеров, а в США около 60%», – уточнил представитель Счетной палаты.

В то же время, по его словам, на экспорт Россия в основном отправляет товары с низкой добавленной стоимостью – зерно, рыбу с низкой степенью переработки, и пока нет оснований рассчитывать, что к 2024 году доля переработанной продукции возрастет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.09.19

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