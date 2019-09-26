Громкое дело: в Подмосковье задержаны сообщники криминального авторитета «Шишкана»

Правоохранительные органы провели спецоперацию по задержанию участников криминальной группировки «Шишкана», действовавшей на территории столичного региона. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, всего задержано восемь предполагаемых членов преступного сообщества, на счету которого серия тяжких преступлений, в том числе убийство депутата подмосковного Раменского района Татьяны Сидоровой и членов ее семьи.

В числе задержанных Эдуард Харьков, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников, Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас, Михаил Коровин. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 и 4 ст. 210 УК РФ (преступное сообщество) и ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), а также ряде иных тяжких и особо тяжких преступных деяний.

По версии следствия, Олег Медведев (до изменения фамилии – Шишканов) не позднее 2010 года создал преступное сообщество, участники которого занимались убийствами, вымогательствами, причинением вреда здоровью, незаконным хранением огнестрельного оружия и боеприпасов. Руководство структурными подразделениями преступного сообщества Медведев возложил на приближенных ему лиц, в числе которых были Дмитрий Гусев, Эдуард Харьков и другие.

Согласно данным расследования, преступное сообщество к 2010 году с его уровнем организации, численным составом и материально-технической оснащённостью позволили Медведеву установить криминальный контроль на территории Раменского района Московской области. В числе совершенных соучастниками наиболее тяжких преступлений: убийство в 2012 году генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское» и трех её родственников за отказ передать земельные участки; нападение в 2014 году на предпринимателя, отказавшегося передавать часть прибыли от незаконной предпринимательской деятельности, в результате которого мужчина скончался; покушение на убийство мужчины в 2015 году; применение участником преступной организации насилия в отношении сотрудника полиции при задержании Медведева в июле 2019 года и другие преступления.

Кроме того, установлено, что в процессе преступной деятельности Медведев и Гусев вместе с другими соучастниками создали ряд коммерческих организаций на средства, полученные противоправным путем. Для вооружения преступного сообщества его членами незаконно были приобретены и хранились в тайнике автоматы Калашникова, а также боеприпасы к ним. Огнестрельное оружие и патроны изъяты из незаконного оборота в ходе проведенного ранее осмотра места происшествия.

Противоправная деятельность указанных лиц была пресечена в ходе совместных мероприятий сотрудников СК России и оперативных подразделений МВД и ФСБ России.

Пять фигурантов уголовного дела, в том числе Медведев (Шишканов), ранее арестованы по ходатайству следствия. В ближайшее время судом также будет рассмотрено ходатайство следствия о заключении под стражу еще 4 соучастников.

Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, выясняется роль каждого соучастника, а также проверяется их причастность к другим возможным эпизодам преступной деятельности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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