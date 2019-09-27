Эхо дворцовых переворотов: чем опасен «договор» лидера с элитами

Россия, являясь одним из главных объектов давления либеральных сил, может оказаться в ситуации социальной деградации, а жители страны рискуют потерять свои права так же, как крепостные крестьяне в 18 веке. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь накануне на заседании Зиновьевского клуба в Москве.

В частности, философ Тимофей Сергейцев обратил внимание, что сегодня либеральная идеология является мейнстримом. «Абсолютно все человеческое сообщество в той или иной мере находятся под ее давлением. Мы, наверное, являемся если не центром этого давления, то где-то рядом. Но сама эта идеология, если ее характеризовать, это – идеология анархизма: никто никому не подчиняется, слушать никого не надо – и так надо настраивать все политические системы. Все, кто имеет отношение к государству, – это сервис, менеджеры, которые обслуживают», – констатировал он и отметил, что в этой ситуации получается, что власть – «это мы, миллионы субъектов власти».

В то же время, по его оценке, в таком подходе есть «подводные камни», которые общество не замечает. «Если власть – это все мы, следовательно, власти нет. Потому что такое представление о власти размывает любую концепцию о ней. В этой смеси азотной кислоты с соляной растворяется все, что как-то имеет отношение к власти и государству. Но остаётся такой любопытный эффект – появляется власть, которая существуют вне контура государственных институтов, вне государства», – сказал он.

«Такое было устройство Советского союза – было народовластие, осуществляемое коммунистической партией. Оно стояло над советским государством – это было записано в Конституции. Точно так же устроены Соединённые штаты Америки – там просто эта монополия о себе так явно не заявляет – незачем рассказывать посторонним, как это все работает», – отметил он.

Таким образом, как считает Сергейцев, сегодня наблюдается смещение власти за пределы контура государства – при этом даже очень сильная власть вне государства всегда очень нестабильна, так как ей сложно воспроизводиться. «А это порождает проблемы народа, у которого такая политическая система. В прошлом веке мы проходили через крушение власти два раза», – напомнил он.

«Киргизия, Ливия, Египет, Турция, Ливан, Сирия, Украина – понятно, что такое нестабильность власти в современном мире. Туда приходит другая власть, власть одной страны над другой, которая вообще не требует никаких форм государственной организации: говорят, что делать, и все делают», – подчеркнул философ.

Руководитель Экспертного центра Всемирного русского народного собора Александр Рудаков со своей стороны обратил внимание на еще одну опасную историческую закономерность, которую необходимо учитывать в нынешней политической ситуации в России. Он напомнил, что в 18 веке страна пережила эпоху дворцовых переворотов. «Что происходит после дворцового переворота? Население не приносит присягу царю, императору или императрице. Присягу приносит только дворянство – элита. Происходит разрыв правовой связи между лидером и народом. Результатом этого процесса является социальный регресс», – сказал он и отметил, что именно в 18 веке в России сформировалось крепостное право, равное работорговле.

«Когда теряется легитимность, происходит регресс – идет резкое сокращение объёма прав, вплоть до полного их исчезновения. Жители России проделали путь от человека личностно свободного до статуса говорящего оружия за 60 лет», – сказал он.

Рудаков подчеркнул, что этот исторический опыт больше предупреждение для России 21 века и для всего мира. «Отчуждение лидера от народа, и власть, которая базируется на договоре с элитами – неминуемо к этому регрессу приведет», – уверен он.

В этой связи примечательными являются слова Сергейцева, что в России власть представлена одним человеком. «У нас власть – Владимир Путин. Да, один. Борис Ельцин тоже был властью, но границы этой власти были уже. Чубайс – техник. Есть служители, те, кто окружают и помогают, они даже могут на некаторе время выглядеть как власть», – сказал он.

Москва, Мария Вяткина

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