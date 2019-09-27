«Нас никто не информировал». Минздрав РФ оправдался за срыв закупки лекарств для ВИЧ-инфицированных

Препараты для ВИЧ-инфицированных, из-за перебоев с которыми произошел громкий скандал, уже поставлены во все субъекты РФ. При этом Минздрав РФ подстраховался перед проверками контролирующих ведомств, установив низкую цену на эти средства на объявленных аукционах, в итоге торги были сорваны. На данный момент ситуация исправлена, считают в министерстве.

«Могу однозначно сказать, что поставки во все субъекты уже прошли», – заявила директор департамента Минздрава РФ Елена Максимкина сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Законный вопрос – почему сразу не стартовали с более высокой цены? Мы не можем этого сделать, потому что на всех проверочных мероприятиях со стороны Счетной палаты, казначейства, первый вопрос: а как вы докажете ценообразование, в прошлом году объемы закупали по этой цене, и вдруг в этом году к вам никто не вышел, – отметила Максимкина. – Поэтому первая операция – всегда та цена, по которой проводилась прошлая закупка».

После срыва торгов цена закупки была повышена, однако поставщики вновь проигнорировали аукцион. «Оказалось, что дело не в цене, а в том, что не было тех объемов, которые мы заявляли, и нужно было разбивать [лот], – сообщила представитель Минздрава РФ. – Поэтому мы собрали 8 производителей, которые имеют регистрацию на эти препараты, и наконец-то выяснилось, что они не могут это выработать. И никто нас об этом не информировал».

Самая сложная ситуация сложилась с препаратами дарунавир, по которому были отсроченные поставки, и ламивудин. «Наиболее критичную ситуацию нам здесь создали наши отечественные производители, потому что у нас многие отечественные предприятия выпускают препараты для ВИЧ-инфицированных пациентов, – уточнила Максимкина. – Из 31 препарата, которые мы закупаем, по 26 есть отечественные производители».

В итоге лот был разбит на несколько более мелких, и только тогда «вновь пришло по 5-6 поставщиков». «Два контракта я уже заключила, поэтому до конца года потребность будет полностью закрыта. Субъекты, у которых была наиболее высокая потребность, уже воспользовались нормой [перераспределения]», – заверила она.

Минздраву стоило бы более плотно контактировать с производителями лекарственных препаратов, полагает специалист по мониторингу и адвокации «Коалиции по готовности к лечению» Наталья Егорова. «Можно было разбить крупный лот на несколько мелких изначально. На крупные лоты не каждый фармпроизводитель может выйти, – отметила она. – Есть пожелание: на наш взгляд, специалисты Минздрава и фармпроизводители должны коммуницировать более плотно. Потому что сейчас такое ощущение, что коммуникация не совсем есть».

Сейчас Минздрав готовится провести очную защиту субъектами РФ заявок на обеспечение такими препаратами, она пройдет с 10 по 18 октября. «В отношении каждого пациента будут представлены данные по схеме лечения. И это с учетом того, что мы к концу следующего года должны нарастить охват пациентов терапией до 90%, это еще плюс 240 тысяч пациентов из тех, которые стоят на учете», – рассказала она. Правительство предусмотрело на эти цели почти 5 млрд рублей дополнительно, отметила Елена Максимкина.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.09.19

«300-400 тысяч на одного пациента»: сорванные поставки препаратов для больных ВИЧ дорого обойдутся бюджету. / «Предложения Памфиловой учтем»: Кремль еще не решил, нужна ли реформа законодательства о выборах. / Ставки повышаются: названы 6 губернаторов – главных кандидатов на «вылет». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»