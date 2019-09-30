Дело «врачей»: московский медцентр подпольно оказывал опасные услуги людям и животным

Московские следователи возбудили «медицинское» уголовное дело из-за опасного аппарата МРТ, с помощью которого сотрудники частного медицинского центра подпольно делали рентген и людям, и животным. Изъяты документы, назначено несколько экспертиз. Речь идет о столичном ООО «КДМ-МРТ».

Как сообщили в ГСУ СК по Москве, материалы об опасном аппарате МРТ поступили к следователям из столичного управления Росздравнадзора. Как выяснили следователи, в апреле этого года сотрудники медцентра оборудовали лечебно-диагностический комплекс на платформе грузового прицепа, на котором не было госномера. Вплоть до июня на этом аппарате МРТ делали рентген, причем у медицинской компании лицензии на этот вид услуг не было.

По информации Росздравнадзора, аппарат МРТ на прицеп установили сотрудники ООО «КДМ-МРТ». Именно на эту компанию в июне пожаловался москвич, которому не понравилось качество услуг медцентра. По его словам, на аппарате проводили исследования одновременно и людям, и животным – а после получения результатов обследования навязывали кредит на массаж.

Аппарат МРТ еще летом у «КДМ-МРТ» был изъят, утонили в столичном управлении Росздравнадзора. Сотрудники ФГБУ «ВНИИИМТ» в июле провели экспертизу и признали его опасным для здоровья. В сентябре столичный арбитраж оштрафовал ООО «КДМ-МРТ» на 40 тысяч рублей и постановил конфисковать опасный МРТ-аппарат, а 26 сентября Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Фигурантами дела выступает группа лиц, нелегально проводивших опасные исследования.

Согласно данным системы «Контур.Фокус», в Москве зарегистрирована только одно ООО «КДМ-МРТ», его учредителем и гендиректором выступает Петр Бубырь. В прошлом году по данным ФНС в штате медцентра работал один человек. Долг медцентра по исполнительным производствам превышает 6 млн рублей, а его счет в «Альфа-Банке» в мае был заблокирован.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.09.19

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