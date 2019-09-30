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Понедельник, 30 сентября 2019, 13:52 мск

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Дело на 100 млн: в Москве изъято 26 кг нелегального якутского золота

Фото: Reuters

В московском регионе пресечена деятельность организованной преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном обороте золота. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в ходе полицейской спецоперации при поддержке сотрудников ФСБ изъято почти 26 кг драгоценного металла, стоимость которого оценивается почти в 100 млн рублей.

По данным МВД, злоумышленники похищали на одном из предприятий на территории Оймяконского района Якутии золотосодержащее сырье, переплавляли его в слитки и вывозили в Москву для дальнейшей реализации. Затем в кустарных лабораториях, расположенных на территории столицы, золото химическим путем доводили до качества 585 пробы и реализовывали через ломбарды и скупщиков под видом принесенных гражданами переплавленных ювелирных изделий. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценным металлов).

В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий обнаружено и изъято более 26 килограммов золота общей стоимостью свыше 100 миллионов рублей.

В настоящее время задержаны четверо сообщников, им предъявлено обвинение. В отношении троих фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще один заключен под стражу, уточнила официальный представитель МВД России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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