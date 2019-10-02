Темная история: мэрия Москвы отдает детские сады коммерсантам

Контрольно-счетная палата (КСП) Москвы опровергла заявление столичного департамента образования о якобы крупных нарушениях в двух зданиях детских садов на Пресненском валу. Скандал вокруг помещений, в которые три года не пускают детей, вспыхнул с новой силой летом – после того как местные жители заподозрили чиновников в попытке продать здания коммерсантам. В Контрольно-счетной палате сообщили РИА «Новый День», что осмотрели помещения и направили запросы о судьбе детсадов в столичные департамент имущества и департамент образования.

В ответе на запрос, направленный в КСП Москвы РИА «Новый День», говорится, что 5 сентября сотрудники городской Контрольно-Счетной палаты совместно с представителями застройщика осмотрели помещения на Пресненском валу, 14. В итоге были выявлены «незначительные недостатки выполнения внутренних и внешних отделочных работ, следы протечек в результате отсутствия надлежащей эксплуатации объектов; подтверждены наличие оборудования пищеблока, а также работоспособность инженерных систем и коммуникаций (водоснабжение, электроснабжение, водоотведение)». По заключению проверяющих, все строительно-монтажные работы проведены и закончены, так что для начала работы садиков надо только устранить «локальные недостатки внутренней и внешней отделки».

Ранее департамент образования Москвы, которым руководит Исаак Калина, официально заявлял, что садики на Пресненском валу, 14 открывать нельзя – потому что здания небезопасны. Зато, как выяснилось, их можно продать, и тут «замечания в работе инженерных систем» уже не мешают.

Два помещения для детского сада были построены в 2015 году вместе с жилым комплексом на Пресненском валу, 14, на месте завода «Красная Пресня». Финансирование шло из городского бюджета, застройщиком выступало казённое предприятие города Москвы «Управление гражданского строительства».

В группе жильцов ЖК в «Фейсбуке» собственники квартир отмечают, что многие приобрели там жилье в расчете на собственные садики – поскольку ситуация с дошкольными учреждениями в центре столицы многим доверия не внушала. Однако люди переехали – но садики все не открывались. В 2018-м терпение у москвичей лопнуло, и они принялись атаковать жалобами и обращениями городские власти, причем несколько просьб до сих пор опубликованы на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Ответов под этими обращениями нет. Ситуацию подогревали слухи, которые поползли среди жильцов – что чиновники департамента образования отказались принимать садики на баланс и решили продать помещения под коммерческое использование. Разумеется, собственники квартир, которые купили их из-за близости современного муниципального садика, были категорически против. Однако на все обращения в департаменте образования людям заявляли, что им следует водить своих детей в другие сады – а аргументы, что они и так забиты под завязку, чиновники просто «не слышали».

«Наши дети ходят в переполненные группы, спят в два яруса, а новые прекрасно оборудованные здания пускают с молотка!» – возмущались горожане.

В 2018 году, отчаявшись добиться открытия садов от департамента образования и его главы, москвичи направили коллективное обращение в Общероссийский народный фронт. В октябре 2018 ОНФ на своем сайте объявил, что его эксперты взяли ситуацию с садиками под контроль, и процитировал чиновников московского департамента строительства, которые сообщили, что департамент образования согласовал продажу помещений коммерсантам «в связи с экономической нерентабельностью малокомлектных дошкольных образовательных учреждений, а также в целях рационального расходования бюджетных средств на содержание государственных образовательных учреждений». При этом проект строительства садов вместе с ЖК в свое время, разумеется, также получал все согласования и визы сотрудников правительства Москвы – и тогда эксплуатация садиков почему-то не представлялась им «нерентабельной».

В июне этого года москвичи наконец получили радостное известие: в ответ на коллективное письмо, пересланное из ОНФ, департамент образования заявил, что помещения детсадов будут переданы на праве оперативного управления ГБОУ «Романовская школа». «После оформления имущественно-земельных отношений планируется проведение мероприятий по приспособлению помещений для ведения образовательной деятельности», – говорится в официальном письме с подписью начальника управления департамента образования Анны Баркаловой.

Но не успели жильцы ЖК на Пресненском валу удивиться, что за «приспособление помещений» ожидает отлично оборудованные здания детсада, как департамент образования передумал. В июле в ответе на очередное обращение замруководителя департамента Александр Гаврилов сообщил, что, во-первых, «в Пресненском районе достаточное количество образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования», а во-вторых – в обоих зданиях выявлены замечания в работе инженерных систем, включая системы безопасности, которые влияют «на безопасное пребывание детей и сотрудников, что делает невозможным размещение типового дошкольного учреждения». Точно такой же ответ – слово в слово – поступил 1 августа и на другое письмо москвичей, только подписан он был замначальника управления департамента Юрасовой.

Примерно в это же время бдительные жильцы наблюдали элитные черные автомобили, которые зачастили к их комплексу, и вычислили, что здания детсадов показывают человеку, очень похожему на рэпера Тимати. Разумеется, это подхлестнуло слухи о возможной продаже зданий, которые внезапно оказались с такими нарушениями, что детсады в них открывать нельзя.

В итоге москвичи устроили общественную инспекцию помещений на Пресненском валу, 14, пригласив туда представителей Констрольно-счетной палаты. Как сообщил в «Фейсбуке» депутат Мосгордумы от «Яблока» Сергей Митрохин, который также осматривал здания, никаких нарушений проверяющие не заметили. «Своими глазами убедился в том, что два года здания простаивают совершенно зря. Они в прекрасном состоянии и готовы принять детей хоть сегодня, – подчеркнул он. – Самое главное, что убедился в этом не только я, но и представители КСП Москвы. Вместе с жителями они составили акт о том, что «строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме», отделочные выполнены, электротехнические системы функционируют, сантехнические системы, отопление, ГВС и ХВС в порядке. И с системами безопасности все в порядке! Вот только с благоустройством детских площадок проблема: они заброшены и замусорены в силу отсутствия за ними ухода с момента оборудования в 2015 году».

В официальном ответе на запрос РИА «Новый День» председатель Контрольно-счетной палаты Москвы Виктор Двуреченских сообщил, что после визита в здания на Пресненском валу, КСП направила запросы о судьбе детсадов в департамент городского имущества и департамент образования. «Должностные лица КСП Москвы не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, – говорится в ответе. – Кроме того, (...) документы, оформляемые по результатам контрольных мероприятий КСП Москвы, не должны содержать политических оценок решений, принимаемых органами государственной власти и иными государственными органами города Москвы».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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