Московский «кидок»: как обманывают покупателей дорогих квартир

В Москве скандал со строительством за бюджетные деньги детских садов на Пресненском валу, куда теперь власти не хотят пускать юных москвичей, приобретает признаки большого мошенничества. Покупателей дорогой столичной недвижимости по сути вынуждают переплачивать за обещание социальной инфраструктуры, а потом – просто «кидают», что наглядно просматривается в истории с садиками как раз на Пресненском валу.

В городском департаменте образования уверяют, что идея не пускать в дошкольные учреждения детей, а здания продать коммерсантам, принадлежит вовсе не им, а коллегам из департамента строительства. В то же время депутат Мосгордумы от «Яблока» Сергей Митрохин сообщил РИА «Новый День», что теперь чиновники планируют разместить в одном из них центр «Семья». «История, конечно, с одной стороны, мутная, а с другой – абсолютно смешная», – заявил он.

Строительство жилых домов на Пресненском валу, 14, было предусмотрено Адресной инвестпрограммой в 2014 году, а источником финансирования указан городской бюджет. В итоге там были возведены шесть корпусов со встроенными дошкольными учреждениями на 90 и 75 мест – так называемыми малокомплектными садами. Ни у кого из чиновников мэрии на тот момент экономическая нерентабельность мини-садиков вопросов не вызвала. Проектно-сметная документация на объект была ими утверждена и подписана заместителем мэра Маратом Хуснуллиным. Стоимость строительства двух садов в ценах на октябрь 2013 год составляла 138 млн 893 тысячи рублей и 118 млн 333 тысячи.

Похоже, что Хуснуллин либо запустил строительство изначально нерентабельных детских садов, либо они внезапно стали нерентабельными в процессе стройки. При этом именно наличие садиков для многих покупателей квартир на Пресненском валу, 14, стало решающим фактором – не будь здесь ДОУ (дошкольное образовательное учреждение), люди выбрали бы жилье в других районах, отмечали сами жители в соцсетях.

Здания вместе с садами были сданы без замечаний к качеству работ, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 29 декабря 2015 года, сообщили ранее «Новому Дню» в департаменте строительства.

Как выяснилось, тогда же в 2015 году департамент вместе с казенным предприятием Москвы «Управление гражданского строительства» (КП УГС, застройщик) предложили «использовать садики под коммерческую реализацию». «Учитывая экономическую нерентабельность малокомплектных дошкольных учреждений, а также в целях рационального расходования бюджетных средств департамент образования и науки Москвы согласовал эту позицию», – сообщили редакции подчиненные Исаака Калины из департамента образования.

Получается, что идея продать садики родилась у самого застройщика, который потратил на два ДОУ бюджетные деньги, построил их по проекту и сдал без замечаний. Правда, в департаменте образования не пояснили, какое отношение застройщик имел к анализу рентабельности детских учреждений.

При этом подчиненные Калины отметили, что «у этих зданий есть конструктивные особенности, которые мешают проведению полноценного учебно-воспитательного процесса и влияют на безопасное пребывание детей». О каких конкретно особенностях идет речь, чиновники вновь не уточнили – однако не забыли упомянуть, что у садиков нет собственной территории для прогулок с детьми.

«Хотелось бы еще раз отметить, в каждой школе Пресненского района есть дошкольные группы. Потребность жителей в местах в дошкольных группах для детей от 2 лет 4 месяцев до 7 лет полностью удовлетворена», – заверили в департаменте образования.

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, который несколько раз встречался с жителями ЖК на Пресненском валу, 14, говорит, что это не так. «Родители в один голос утверждают, что есть потребность, – сказал он. – Да, там рядом есть детский сад, но, во-первых, он переполнен, а, во-вторых, родители говорят, что они чего-то не понимают: оба этих детсада строились при этом микрорайоне. Предполагалось, что это микрорайон со своей инфраструкторой, это комплексная застройка, и в инфраструктуру входят два детских сада».

Что касается якобы отсутствия у садиков территории для прогулок, то это тоже не так, отметил депутат. «Территория для прогулок там есть – со всей инфраструктурой и детским оборудованием, а если даже если чего-то нет, это там можно поставить», – подчеркнул Митрохин. Внутри же здание практически идеально, заверил политик, отдавая должное департаменту городского имущества, который уже несколько лет следит за сохранностью простаивающих помещений.

«Недавно специально по поводу этих детских садов я ходил на прием к [Максиму] Гаману, руководителю департамента городского имущества, – рассказал Митрохин. – И он сказал, что в одном детском саду будет бюджетное учреждение центр «Семья», а во втором – будет частное детское учреждение. Но центр «Семья» – это не совсем детский сад, он не для всех детей, а для малоимущих, он не всем потребностям удовлетворяет. А почему там должно быть частное детское заведение – вообще непонятно: строилось это все за бюджетный счет».

Странные действия московских чиновников вокруг простаивающих четвертый год помещений в центре столицы спровоцировали появление среди жителей слухов о том, что садики планируется продать под рестораны. Некоторые рассказывали, что видели приходившего «на просмотр» недвижимости рэпера Тимати. «Для ресторанов условия там идеальные, – оценил Митрохин. – Там есть подъемный лифт для еды, внизу кухня, так было задумано проектировщиком. И конечно, для ресторана это вообще райское местечко».

«История, конечно, с одной стороны мутная, а с другой – смешная абсолютно. Они что, думали, что кому-то отдадут здания, и это все пройдет тихо и гладко? Это изначально была большая глупость», – заявил депутат. Теперь он намерен побывать на приеме у главы департамента образования Исаака Калины, чтобы выяснить наконец планы чиновников на пустующие детсады, потому что окончательное слово в этой ситуации будет именно за ними.

Как сообщал «Новый День», собственники квартир в ЖК на Пресненском валу, 14, четвертый год добиваются от мэрии Москвы открытия двух детских садов, которые были построены и сданы зимой 2015 года вместе с шестью жилыми корпусами. Люди организовали группы в соцсетях, в которых делятся запросами в адрес чиновников и получаемыми от них отписками. Все это время помещения, с современными инженерными системами, кухонным оборудованием и сантехникой простаивают, поскольку департамент образования отказывается запускать туда детей, ссылаясь на некие недоделки, представляющие угрозу для здоровья дошкольников. При этом в департаменте образования г. Москвы ссылались на заключение Роспотребнадзора, запрещающее нахождение детей в данных помещениях.

Однако судя по ответу ведомства на запрос РИА «Новый День», сотрудники столичного управления Роспотребнадзора вообще не обследовали сами здания садиков – а заключение написали на основе неких документов, присланных из департамента образования. При этом жители выяснили, что чиновники намереваются выставить площади на торги для коммерческого использования. В сентябре в зданиях ДОУ побывали представители Контрольно-Счетной палаты города Москвы. Они не обнаружили никаких существенных недочетов, препятствующих открытию садов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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