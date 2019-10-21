Кто-то врет: московские чиновники дают противоречивую информацию о детсадах на Пресне

Столичные чиновники из нескольких ведомств противоречат друг другу в ситуации с простаивающими в центре Москвы зданиями двух детских садов. Жители Пресни третий год требуют открыть дошкольные учреждения, однако департамент образования ссылается на некие строительные недочеты, которые не позволяют пустить в помещения детей – и заверяет, что стройка шла совсем не за бюджетный счет.

Между тем, строители опровергают эту информацию – за здания платил бюджет Москвы, и никаких недочетов при сдаче садиков не зафиксировано. Что касается Роспотребнадзора, то, судя по всему, что свою проверку он проводил заочно – по документам, присланным из департамента образования.

Как сообщили в пресс-службе городского департамента строительства на запрос РИА «Новый День», застройщиком жилого комплекса на Пресненском Валу, вл. 14, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6 выступало КП «УГС». «Источник финансирования строительства – бюджет города Москвы», – говорится в письме департамента строительства. Проверки объектов, как положено по закону, проводились на всех этапах работ, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 29 декабря 2015 года.

«В 2018 году по инициативе префектуры ЦАО города Москвы комплексом социального развития города Москвы принято решение о включении указанных ДОУ в городскую систему образования, – говорится в письме департамента строительства. – На основании распоряжений департамента городского имущества города Москвы от 09.10.2018 № 33706, от 27.06.2019 № 24520 КП «УГС» обеспечена передача детских дошкольных учреждений по вышеуказанным адресам Департаменту городского имущества города Москвы (акты приема-передачи от 28.06.2019). Замечания к техническому состоянию ДОУ актами не зафиксированы, право оперативного управления КП «УГС» на ДОУ прекращено 15.07.2019».

Получается, что в июне этого года оба помещения садиков оказались в ведении ДГИ – причем приняты были чиновниками без замечаний, то есть в нормальном, исправном состоянии.

При этом ранее столичный департамент образования в официальном комментарии, который поступил в редакцию РИА «Новый День», дал противоречащую этому информацию, заявив, что «объекты на ул. Пресненский вал, д. 14, корп. 1 и 5 были построены в 2015 году не за счет бюджетных средств».

«Департамент не принял объекты из-за их несоответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также из-за нарушений в работе инженерных систем, включая системы безопасности, – сообщалось в ответе. – Выявленные замечания препятствуют проведению полноценного учебно-воспитательного процесса в помещениях. Это подтверждается, в том числе заключением Управления Роспотребнадзора по Москве, согласно которому открытие дошкольных групп в данных зданиях недопустимо до устранения замечаний».

Редакция РИА «Новый День» направила запрос в Роспотребнадзор, причем ответ пришел из федерального, а не городского ведомства. Практически сразу в редакцию позвонили из пресс-службы и сообщили, что в письме ошибка. Сотрудники ведомства попросили не его публиковать, пообещав на следующий день прислать верный. Однако уточненный ответ в итоге не поступил, хотя первоначальный комментарий был 10 октября.

В «ошибочном» письме сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Москве анализировало и осматривало не сами помещения детских садов на Пресненском валу, а документы, присланные из департамента образования.

«В адрес управления из департамента образования г.Москвы поступили акты обследования объектов нежилого фонда по адресам: г.Москва, Пресненский вал, д.14, корп.1 и 5, проведенных 22.11.18 и 18.02.19 дирекцией по строительству и реконструкции департамента образования и науки города Москвы, – сообщили в Роспотребнадзоре. – При анализе представленных документов установлено, что в зданиях – новостройках дошкольных организаций по указанным адресам не завершены работы по установке систем вентиляции, сантехнического оборудования, технологического оборудования, отсутствуют резервные источники горячего водоснабжения на пищеблоке, имеется и ряд других недоделок. В связи с указанными недостатками Управление считает, что в настоящем состоянии здания не подготовлены к осуществлению образовательной деятельности и работе дошкольных групп в режиме полного дня».

Судя по этому сообщению, сотрудники Роспотребнадзора составили экспертное заключение и оценку состояния зданий «заочно», даже не выехав на место, чтобы увидеть садики своими глазами.

Как сообщал «Новый День», жители Пресни несколько лет добиваются открытия уже построенных двух детских садов. Дошкольные учреждения, по их словам, были обещаны покупателям квартир на Пресненском валу, 14, и стали существенным условием, повлиявшим на решение о покупке там жилья. Однако детские сады не открыты до сих пор, при этом жильцов регулярно будоражат слухи о планах городских властей продать помещения коммерческим компаниям. Владельцы жилья направляли обращения главе столичного департамента образования Исааку Калине с просьбой открыть садики, однако его чиновники заявляли, что в этих помещениях нельзя находиться детям. При этом департамент ссылался на заключение Роспотребнадзора.

В сентябре представители Контрольно-счетной палаты г. Москвы побывали с проверкой в помещениях детских садов на Пресненском валу, и не обнаружили крупных недочетов, препятствующих открытию там детских дошкольных учреждений.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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