Департамент образования Москвы отреагировал на скандал с детсадами: оказалось, что в садики не пускает Роспотребнадзор

Скандал с детскими садами на Пресненском валу, 14, которые остаются закрытыми для москвичей и могут быть переданы коммерческим структурам, прокомментировал департамент образования Москвы. Как следует из ответа, полученного сегодня РИА «Новый День», детсады закрыты столичным управлением Роспотребнадзора, а здания строились не за счет бюджетных средств. При этом заявление департамента образования противоречит информации на официальном портале Стройкомплекса Москвы.

«Объекты на ул. Пресненский вал, д. 14, корп. 1 и 5 были построены в 2015 году не за счет бюджетных средств, – говорится в сообщении пресс-службе департамента. – Здания планировалось передать в управление Департаменту образования и науки города Москвы. Департамент не принял объекты из-за их несоответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также из-за нарушений в работе инженерных систем, включая системы безопасности».

«Выявленные замечания препятствуют проведению полноценного учебно-воспитательного процесса в помещениях. Это подтверждается, в том числе заключением Управления Роспотребнадзора по Москве, согласно которому открытие дошкольных групп в данных зданиях недопустимо до устранения замечаний. Замечания устранены не были. В настоящее время объекты находятся в ведении Департамента городского имущества Москвы», – сообщили в департаменте. О планах, касающихся помещений детсадов, в ответе не упомянуто.

Между тем, согласно данным на официальном портале Стройкомплекса Москвы, весь комплекс зданий по адресу Пресненский вал, 14, стр. 1-6, был построен за счет средств бюджета города Москвы. Застройщиком выступало казенное предприятие «Управление гражданского строительства».

Источник: официальный портал Стройкомплекса Москвы

При этом редакция не располагает документальным свидетельством наличия замечаний, составленных столичным управлением Роспотребнадзора. Для прояснения ситуации редакция РИА «Новый День» направила запросы в это ведомство, а также в КП «УГС» и Стройкомплекс Москвы.

Как ранее сообщал «Новый День», москвичи несколько лет бьются за открытие двух детских садов в зданиях на Пресненском валу, 14. Дошкольные учреждения, по их словам, были обещаны покупателям квартир и стали существенным условием, повлиявшим на решение о покупке там жилья. Однако детские сады не открыты до сих пор, при этом жильцов регулярно будоражат слухи о планах городских властей продать помещения коммерческим компаниям. Владельцы квартир направляли обращения главе столичного департамента образования Исааку Калине с просьбой открыть садики, однако чиновники каждый раз ссылались на то, что в этих помещениях нельзя находиться детям.

В сентябре представители Контрольно-счетной палаты г. Москвы побывали с проверкой в помещениях детских садов на Пресненском валу, и не обнаружили крупных недочетов, препятствующих открытию там детских дошкольных учреждений.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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