Петербург обошел Москву в рейтинге самых «горячих» избирательных кампаний

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России подготовит полный анализ ситуации с выборами в Москве к концу ноября – началу декабря. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на заседании Научно-экспертного совета Центризбиркома заявила глава комиссии Элла Памфилова. При этом самой «горячей» кампанией она назвала выборы в северной столице.

«Муниципальная кампания в Санкт-Петербурге оказалась самой горячей точкой, – сказала она. – Парадокс – это кампания, к которой мы никакого отношения по закону не имели».

Вторую по степени скандальности кампанию в Москве сейчас анализируют эксперты. «По Москве, поскольку там действительно был такой горячий всплеск, мы сейчас все анализируем, снимаем всю шелуху, в том числе информационную, и в сухом остатке будет готов полный анализ того что произошло, почему и в чем причина, какова роль участников и с нашей стороны, – сообщила глава ЦИК. – Это все будет в конце ноября – началу декабря, раньше не обещаю. Но все будет добротно и серьезно».

Одну из самых серьезных претензий оппозиции вызвал процесс проверки подписей, собранных для прохождения муниципального фильтра. На заседании Совета представители ЦИК заявили, что отнеслись даже слишком мягко к проверке, поскольку по закону можно было забраковать абсолютно все подписи юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь, примерно 300 подписей политика Ильи Яшина – за то, что они были заверены не по форме. Как уточнили в Центризбиркоме, 243 подписи еще одного несостоявшегося кандидата в Мосгордуму – Юлии Галяминой были заверены не так, как требует закон.

При этом раскритикованное ранее оппозицией на заседании ЦИК соглашение с МВД избирком все же намерен доработать. «Его надо серьезно дорабатывать, где-то МВД вообще не соблюдает закон, где-то нарушают закон о персональных данных, где-то вообще ничего не дают. Мы сейчас будем его дорабатывать. Я дала поручение», – отметила Памфилова. Она пояснила, что кандидат должен понимать, какая именно ошибка допущена в подписном листе, однако предоставление этой информации не должно нарушать закон о персональных данных.

При этом, как подчеркнула Памфилова, в целом выборы-2019 в большинстве регионов прошли более чисто и прозрачно по сравнению с предыдущими. «Жалоб критически мало. В день голосования у нас не было ни одного повода оперативно и резко, как в предыдущие годы, реагировать на те или иные события», – уточнила глава Центризбиркома.

В целом ЦИК проанализировал около 1600 сообщений, отмеченных на карте, появившихся в СМИ и Интернете. 14% из них подтвердилось, 68% – не подтвердилось, 18% не имели отношения к нарушениям закона.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.10.19

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