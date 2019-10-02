«Унижает, пинает, а тот ползет…» Экс-педагог московской школы рассказала об издевательствах над ребенком-инвалидом

В московской школе-интернате №17 один из воспитанников снял на видео издевательства над ребенком-инвалидом. Исключить из учебного заведения инициатора драки невозможно. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила экс-сотрудница интерната, педагог-психолог Ольга Шеленкова сегодня на пресс-конференции, посвященной протесту родителей и учителей коррекционных школ столицы.

Она подчеркнула, что практикующееся сейчас в системе образования Москвы объединение общеобразовательных школ с коррекционными может нести опасность для самих детей. Например, в школе-интернате №17, где Шеленкова ранее работала, агрессивный ребенок с девиантным поведением избил умственно отсталого мальчика.

«У нас вот такой случай произошел: взяли девиантного мальчика, и он находился в спальне с мальчиком с умственной отсталостью, – рассказала Шеленкова. – Этого девиантного неуправляемого мальчика вообще не должны были брать в нашу школу. Он агрессивен. И этот мальчик выкладывает видео, как он в спальне – когда думали, что все спят, а на самом деле не спали – его (умственно отсталого мальчика) избивает жесточайшим образом, снимая это все на видео. Унижает, пинает, тот ползет – «не надо, не надо!» А он к нему двигается, и когда тот уже совсем в угол забился, подходит к нему и еще его по лицу – наотмаш. Это видео наш [директор]: «Ой, нет, боже, уберите, чтобы никто не видел». Но это есть у нас в школе, это имеет место быть, такие вещи».

Шеленкова пояснила, что мальчика, который избивал ребенка-инвалида, нельзя исключить из школы. «Его взяли, да, но исключить его теперь до 15 лет никаким образом не могут. Это к вопросу совмещения детей – могут быть такие ЧП, когда асоциальные дети находятся вместе с ребенком-инвалидом, который вообще беспомощен», – предупредила она. Дату ЧП и другие подробности педагог не уточнила.

Как сообщила мама двух учениц бывшей школы-интерната №5 (теперь ГБОУ №1499) Ксения Равойц, схожая ситуация наблюдается и в данной школе, где после оптимизации оказалось 14 корпусов. «Директор собрала со всех корпусов инвалидов и закинула их в интернат», – сказала она. При этом в одном классе оказались дети-аутисты и инвалиды по зрению – которые до этого «нормально тянули обычную школьную программу». Педагоги, зачастую не обладающие необходимым опытом и знаниями для работы с такими детьми, не в состоянии обеспечить нормальное прохождение урока – одним детям нужно постоянное внимание, других нужно успокаивать, третьим зачитывать задания вслух, и один учитель с таким спектром обязанностей просто не справляется.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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