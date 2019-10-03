В московской школе началось расследование после публикации «Нового Дня» об избитом ребенке-инвалиде

В школе-интернате №17 организовано служебное расследование после публикации РИА «Новый День» об избиении ребенка-инвалида. Об этом сообщил руководитель учебного заведения Марат Сяфуков.

«Случай, о котором идет речь в статье, произошел в сентябре 2018 года. На тот момент обязанности директора школы исполнял другой человек, – говорится в комментарии Сяфукова, присланном департаментом образования Москвы. – В ноябре 2018 года руководство школы сменилось, и управление было передано в мое ведение».

«В настоящее время мы начали служебное расследование и выясняем все обстоятельства произошедшего, – сообщил Сяфуков. – После установления всех причастных к данному инциденту будут приняты необходимые меры реагирования».

Ранее РИА «Новый День» рассказал об избиении мальчика-инвалида другим воспитанником школы-интерната, которого психолог Ольга Шеленкова назвала «девиантным неуправляемым мальчиком, которого вообще не должны были брать в нашу школу». О случившемся теперь уже экс-сотрудница школы-интерната рассказала на пресс-конференции 2 октября. Воспитанник, по ее словам, напал на инвалида в спальне после отбоя, а все издевательства снял на видео.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.10.19

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